Gasperini, Pisilli e il paragone con le leggende Juve. Poi sul mercato: "Roma ancora in emergenza"

ROMA - Vince la Roma in Europa League, 2-0 allo Stoccarda firmato dalla doppietta di Pisilli . Al termine del match, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperin i elogia così il giovante talento della rosa capitolina: "Anche lo scorso anno aveva dimostrato il suo valore, sta crescendo, sta maturando ed è uno di quelli che può accrescere la Roma". Poi il paragone con una leggenda della Juventus : "Somiglia a Tardelli, magari non ha quella velocità, ma ha dei tempi di inserimento perfetti. Poi segna e calcia benissimo".

Gasperini sul mercato

Il tecnico prosegue: "Ho la fortuna di vedere la crescita negli allenamenti di giocatori come Pisilli, Ghilardi, Ziolkowski. Giocatori in evoluzione anche fisica perché sono giovani. Poi dovevo testare chi non aveva giocato l'ultima come Soulé e Pellegrini. Alla fine è stata una partita perfetta, abbiamo tenuto tutti in considerazione contro una squadra molto forte. Era un test importante". Sulla stagione aggiunge: "Se avessimo fatto qualche pareggio in più saremmo ancora più in alto, ma con qualche vittoria in meno saremmo più in basso. Noi cerchiamo sempre la vittoria, non mi piace speculare sul punticino. In campionato e in coppa abbiamo fatto bene. Ci mancano i risultati con le primissime, ma ci siamo andati vicino, Non tutte le sconfitte sono state nette". Chiude con il mercato: "In attacco siamo ancora in emergenza, spesso si deve adattare Pellegrini. Abbiamo spesso fuori El Shaarawy, Dovbyk non c'è più. Contenti di chi è arrivato, uno molto forte e uno di prospettiva. Chiaro che se riuscissimo a fare ancora qualcosa sarebbe ottimo, ma a gennaio non è facile. Ma tutte le avversarie sono molto attrezzate davanti e con i cinque cambi il reparto offensivo è quello che ha bisogno di più attenzione".

Pisilli: "Più Marchisio che Tardelli"

Parla anche Pisilli, mvp della sfida: "Sono contento, era un po' che non segnavo con la Roma. Contento per la vittoria che potrebbe evitarci i playoff". E sul paragone con Tardelli viene scomodata un'altra leggenda bianconera: "Marchisio l'ho visto un po' di più, ma io gioco con i grandi da poco. E' presto per essere accostato a lui". Infine sul mercato: "Giocare per la Roma è un sogno, è la squadra che tifo. Poi quando non trovi spazio rifletti, ma ora sono focalizzato solo sulla Roma"





