Pisilli, doppietta show allo Stoccarda: la Roma vince in Europa League, ottavi in tasca

Prosegue l'ottimo momento della Roma , che batte 2-0 lo Stoccarda nel match valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League . Decisiva la doppietta di Niccolò Pisilli (40' e 93'), imbucato prima da Soulé e poi da Dybala , che lancia i giallorossi in piena zona qualificazione diretta agli ottavi di finale. Quarta vittoria consecutiva in Europa per la squadra di Gasperini , che occupa il sesto posto con 15 punti in classifica . Lo Stoccarda resta fermo in 12esima piazza a quota 12 punti. Nell'ultima giornata, la Roma giocherà sul campo del Panathinaikos (29 gennaio ore 21) con in mezzo il big match di Serie A contro il Milan (25 gennaio ore 20.45). Avvio aggressivo della Roma, pericolosa due volte con Soulé , che non trova la porta con il suo sinistro, prima a giro e poi al volo in area di rigore. Stoccarda ben messo in campo e più propositivo dalla mezz'ora in poi. La prima palla gol per gli ospiti arriva al 33': Leweling, lasciato troppo libero dalla retroguardia giallorossa al limite dell'area, prova a sorprendere Svilar con un mancino sul primo palo, ma il portiere serbo risponde presente.

Pisilli decisivo, la Roma vola

Ritmi bassi nel finale di frazione, ma la squadra di Gasperini riesce a sbloccarla al 40' con Pisilli: imbucata d'esterno di Soulé per il centrocampista romano, che batte Nubel con un destro sotto la traversa. Stoccarda in affanno e Roma vicina al raddoppio al 43' con un destro a giro di Pellegrini respinto da Nubel. In apertura di secondo tempo ancora decisivo Svilar, che in uscita sbarra la strada verso l'1-1 a Undav. Al 57' clamorosa occasione sciupata dallo Stoccarda: punizione di Fuhrich deviata dalla barriera giallorossa, il pallone schizza sui piedi di Undav, che da pochi metri spara alto sopra la traversa. Ritmi bassi e Roma in leggera difficoltà fisica. I tedeschi tengono in mano il pallino del gioco e sfiorano nuovamente il pari al 79' con Demirovic, che si fa ipnotizzare da Svilar da pochi metri dopo aver raccolto la sfera in seguito a una mischia in area di rigore. Nel finale si sbilancia lo Stoccarda, che presta il fianco alle ripartenze della Roma. I giallorossi archiviano così la pratica con la doppietta di Pisilli, servito da Dybala in area di rigore a pochi passi da Nubel.

Le altre gare di Europa League

Vittoria casalinga per il Celta Vigo, che batte 2-1 il Lille con le reti di Swedberg e Starfelt, e per la Dinamo Zagabria, che travolge 4-1 lo Steaua Bucarest. Vincono in casa con il risultato di 3-1 il Salisburgo (contro il Basilea) e il Nizza (contro gli olandesi dei GA Eagles). Finisce in parità, invece, con il risultato di 1-1 la sfida tra Ferencvaros e Panathinaikos. Il Nottingham Forest cade sul campo del Braga, che trionfa 1-0, mentre i Rangers trovano la vittoria di misura in casa (1-0) contro il Ludogorets. La sfida fra Utrecht e Genk è iniziata con 50 minuti di ritardo. Una parte dei tifosi belgi, secondo le ricostruzioni dei media olandesi, era entrata allo stadio scavalcando le recinzioni e senza passare dai controlli di sicurezza. A quel punto la polizia, in assetto antisommossa, ha fatto evacuare il settore ospiti - dove erano presenti già 300 persone - per effettuare i controlli necessari. Non sono mancati gli scontri, mentre fuori dallo stadio gli autobus che trasportavano gli altri sostenitori del Genk sono stati messi in standby. Alla fine, però, le forze dell'ordine avrebbero deciso di non far entrare più nessuno, impedendo così l'ingresso ai 1.200 tifosi belgi che avrebbero dovuto assistere alla partita.