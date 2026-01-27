Tragedia in Romania, morti sul colpo sette tifosi Paok e altri tre gravissimi: incidente terribile

TIMISOARA (Romania) - Sette tifosi del PAOK di Salonicco sono morti in un incidente stradale in Romania, mentre si recavano a Lione per una partita di Europa League. L'incidente è stato scaturito da un sorpasso pericoloso eseguito proprio dal van su cui viaggiavano i supporter greci che si è schiantato contro un'autocisterna: sette di loro sono morti sul colpo, mentre uno dei tre feriti è attualmente in gravi condizioni all'ospedale di Lugoj. Il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato: "Sono stato informato del tragico incidente in Romania, costato la vita a sette giovani connazionali. Il governo greco e la nostra ambasciata sono in stretto coordinamento con le autorità locali, fornendo ogni possibile forma di supporto".

Il PAOK era in contatto diretto con il governo, coordinando il supporto alle famiglie e ai tifosi feriti e inviando rappresentanti del club in Romania. Le associazioni di tifosi dei club rivali Olympiakos, Panathinaikos, Aris e altri hanno inviato messaggi di unità e condoglianze. La partita in Francia è prevista per giovedì.