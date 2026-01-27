Tuttosport.com
Tragedia in Romania, morti sul colpo sette tifosi Paok e altri tre gravissimi: incidente terribile

La vigilia del match di Europa League tra il Lione ed il club greco si apre con un brutto fatto di cronaca.
2 min
Paoklione
TIMISOARA (Romania) - Sette tifosi del PAOK di Salonicco sono morti in un incidente stradale in Romania, mentre si recavano a Lione per una partita di Europa League. L'incidente è stato scaturito da un sorpasso pericoloso eseguito proprio dal van su cui viaggiavano i supporter greci che si è schiantato contro un'autocisterna: sette di loro sono morti sul colpo, mentre uno dei tre feriti è attualmente in gravi condizioni all'ospedale di Lugoj. Il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato: "Sono stato informato del tragico incidente in Romania, costato la vita a sette giovani connazionaliIl governo greco e la nostra ambasciata sono in stretto coordinamento con le autorità locali, fornendo ogni possibile forma di supporto".
Il PAOK era in contatto diretto con il governo, coordinando il supporto alle famiglie e ai tifosi feriti e inviando rappresentanti del club in Romania. Le associazioni di tifosi dei club rivali Olympiakos, Panathinaikos, Aris e altri hanno inviato messaggi di unità e condoglianze. La partita in Francia è prevista per giovedì. 

NOTA DELLA REDAZIONE

Abbiamo visionato il video dell'incidente: purtroppo sono immagini terribili che preferiamo non mostrare per deontologia professionale, rispetto dei morti nella tragedia e tutela della sensibilità dei nostri lettori. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

