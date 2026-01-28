Gasperini, assenze e polemica: "Dybala da valutare per l'Europa League, liste Uefa da rivedere" 

Priorità al campionato. La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta ad Atene per l'ultima sfida della fase campionato di Europa League contro il Panathinaikos con lo stesso approccio con cui si è presentata alla gara casalinga vinta 2-0 con lo Stoccarda dello scorso giovedì. "Affronteremo questa partita cercando di fare risultato. Siamo qualificati tra le prime ventiquattro, ma se riuscissimo ad entrare tra le prime otto saremmo ancora più felici. In questo periodo della stagione la priorità va al campionato, ma domani cercheremo di dare il massimo", ha spiegato il tecnico giallorosso che non è spaventato dall'eventualità di disputare, in caso di arrivo fuori dalla top 8, il doppio turno playoff in programma il 19 e il 26 febbraio.

Le assenze per Gasp

"Non mi preoccupa giocare un turno europeo in più perché noi siamo cresciuti giocando. Non lo ritengo un problema enorme", ha aggiunto Gasperini che definisce il Panathinaikos di Benitez "una squadra organizzata, che sa stare bene in campo e che come noi ha qualche difficoltà d'organico". Le assenze della Roma sono otto e sono concentrate soprattutto nel reparto offensivo. Oltre ad Hermoso e Kone, infatti, mancano anche Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson, mentre i nuovi acquisti Malen, Vaz e Venturino potranno essere inseriti in lista Uefa solo dalla fase ad eliminazione diretta in poi. "Probabilmente andrà rivisto qualcosa. O si corre il rischio di arrivare alle partite decisive in situazioni precarie di organico", ha detto soffermandosi sul regolamento che impedisce di modificare le liste a mercato aperto in queste ultime giornate di fase campionato. Gli attaccanti disponibili sono Soulé e Dybala, oltre al giovane Della Rocca e al trequartista Pellegrini. La Joya però non è al meglio: "Paulo è uscito dalla partita col Milan con un piccolo acciacco al ginocchio. Ieri stava molto meglio, oggi aveva un po' di fastidio ma lo valuteremo domani". Scelte obbligate nel resto del campo. Svilar tra i pali. Poi Celik, Ziolkowski e Ghilardi. Pisilli ed El Aynaoui in mediana. Sulle fasce Rensch e Tsimikas.

Le parole di Tsimikas

Per l'ex Olympiakos è come un derby e la titolarità ha il profumo di permanenza dopo le voci di un possibile ritorno al Liverpool, che detiene il suo cartellino: "L'unica cosa che posso dire è che sono molto concentrato sulla Roma. Voglio far parte di questa squadra e migliorare come calciatore. Ho sentito molte cose: è meglio tapparsi le orecchie e cercare di fare il massimo in campo quando si ha l'occasione. Questo è il mio unico obiettivo. Sono qua e voglio fare del mio meglio".