BACKA TOPOLA (Serbia) - Qualsiasi risultato che non sia una franca vittoria sarebbe deludente. Il Bologna chiude il girone di Europa League contro il derelitto Maccabi Tel Aviv, ospitato da settembre per le gare interne alla Tcs Arena di Backa Topola, ameno paesino serbo prossimo al confine ungherese. Lo stadio è minuscolo (5000 posti), ma di moderna concezione. I bolognesi al seguito saranno poco meno di 150. L'obiettivo di un posto tra le prime otto è irrealistico. Molto più concreto quello di una poltrona dalla nona alla sedicesima, che non fa saltare il playoff, ma consentirebbe di giocare la gara di ritorno a eliminazione diretta al Dall'Ara. Il mare di combinazioni possibili rende necessario attendere la fine della giornata per un quadro più chiaro.