Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Maccabi Tel Aviv-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

I rossoblù di italiano cecano il iscatto dopo il tracollo di Genova: col Maccabi obiettivo playoff da testa di serie
3 min
Maccabi Tel AvivBologna
Maccabi Tel Aviv-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

BACKA TOPOLA (Serbia) - Qualsiasi risultato che non sia una franca vittoria sarebbe deludente. Il Bologna chiude il girone di Europa League contro il derelitto Maccabi Tel Aviv, ospitato da settembre per le gare interne alla Tcs Arena di Backa Topola, ameno paesino serbo prossimo al confine ungherese. Lo stadio è minuscolo (5000 posti), ma di moderna concezione. I bolognesi al seguito saranno poco meno di 150. L'obiettivo di un posto tra le prime otto è irrealistico. Molto più concreto quello di una poltrona dalla nona alla sedicesima, che non fa saltare il playoff, ma consentirebbe di giocare la gara di ritorno a eliminazione diretta al Dall'Ara. Il mare di combinazioni possibili rende necessario attendere la fine della giornata per un quadro più chiaro.

Segui la diretta di Maccabi Tel Aviv-Bologna su Tuttosport.com

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna streaming e diretta tv

Maccabi Tel Aviv-Bologna gara valida per l’8ª giornata della fase a girone dell’Europa League e in programma questa sera alle 21:00 TSC Arena di Backa Topola (Serbia) e sarà visibile in streaming su Sky Sport Uno, Now e l’app SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Maccabi Tel Aviv-Bologna

MACCABI (4-3-3): Mishpati; Ben Hamo, Shlomo, Heitor, Revivo; Ben Harush, Lederman, Peretz; Noy, Abu Farhi, Jehezkel. Allenatore: Romann.
A disposizione: Gerafi, Melika, Asres, Magor, Shahar, Sissokho, Weinberg, Andrade, Malede, Simon, Varela, Zafrani. Indisponibili: Asante, Belic, Camara, Davida, Gropper, Nicolaescu. Squalificati: nessuno. Diffidati: Noy, Sissokjo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Lykogiannis, Casale, De Silvestri, Helland, Zortea, Moro, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Sominguez, Immobile. Indisponibili: Lucumi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Holm, Miranda.

Arbitro: Kikacheishvili (Georgia). Assistenti: Akhvlediani e Gabisonia. IV uomo: Bregazdze. Var: Bankes (Inghilterra). Avar: Sonohue.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS