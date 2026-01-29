Panathinaikos-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

ATENE (GRECIA) - Battere il Panathinaikos e conquistare il pass per gli ottavi di finale dell'Europa League. È questo l'obiettivo della Roma, volata ad Atene per sfidare i greci nell'ultimo turno della fase campionato in programma alle ore 21. Eppure il cammino dei giallorossi era iniziato in salita, con appena tre punti nelle prime tre gare: battuto all'esordio il Nizza in trasferta (1-2), i capitolini erano incappati in due sconfitte consecutive all'Olimpico contro Lilla (0-1) e Viktoria Plzen. I successi contro Glasgow Rangers (0-1), Midtjylland (2-1), Celtic Glasgow (0-3) e Stoccarda (2-0) hanno invece raddrizzato la situazione tanto che ora la formazione di Gian Piero Gasperini si trova al sesto posto in classifica con 15 punti, a una lunghezza di vantaggio dal Porto, attualmente nono e prima squadra "costretta" a disputare i playoff. Mancini e compagni stanno vivendo un periodo positivo e sono reduci da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di Serie A. Il Panathinaikos, invece, fin qui ha racimolato 11 punti ed è aritmeticamente ai playoff.