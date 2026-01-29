Panathinaikos-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

ATENE (GRECIA) - Battere il Panathinaikos e conquistare il pass per gli ottavi di finale dell'Europa League. È questo l'obiettivo della Roma, volata ad Atene per sfidare i greci nell'ultimo turno della fase campionato in programma alle ore 21. Eppure il cammino dei giallorossi era iniziato in salita, con appena tre punti nelle prime tre gare: battuto all'esordio il Nizza in trasferta (1-2), i capitolini erano incappati in due sconfitte consecutive all'Olimpico contro Lilla (0-1) e Viktoria Plzen. I successi contro Glasgow Rangers (0-1), Midtjylland (2-1), Celtic Glasgow (0-3) e Stoccarda (2-0) hanno invece raddrizzato la situazione tanto che ora la formazione di Gian Piero Gasperini si trova al sesto posto in classifica con 15 punti, a una lunghezza di vantaggio dal Porto, attualmente nono e prima squadra "costretta" a disputare i playoff. Mancini e compagni stanno vivendo un periodo positivo e sono reduci da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di Serie A. Il Panathinaikos, invece, fin qui ha racimolato 11 punti ed è aritmeticamente ai playoff.
SEGUI PANATHINAIKOS-ROMA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Panathinaikos-Roma: diretta tv e streaming
Panathinaikos-Roma, gara valida per l'ottavo e ultimo turno della fase campionato dell'Europa League, è in programma alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Atene e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Panathinaikos-Roma
PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras; Pedro Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. Allenatore: Benitez.
A disposizione: Kotsaris, Geitonas, Katris, Mladenovic, Fikaj, Bregu, Siopis, Taborda, Kiriakopulos, Djuricic, Teté, Renato Sanches.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Mancini, Ndicka, Wesley, Angelino, El Aynaoui, Della Rocca.
ARBITRO: Munuera (Spagna). ASSISTENTI: Fernandez-Martinez (Spagna). IV UFFICIALE: Ortiz Arias (Spagna). VAR: Villanueva (Spagna). ASS. VAR: Ruiz (Spagna).