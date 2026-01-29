Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Panathinaikos-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Vincendo in Grecia i giallorossi di Gian Piero Gasperini sarebbero aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale
4 min

ATENE (GRECIA) - Battere il Panathinaikos e conquistare il pass per gli ottavi di finale dell'Europa League. È questo l'obiettivo della Roma, volata ad Atene per sfidare i greci nell'ultimo turno della fase campionato in programma alle ore 21. Eppure il cammino dei giallorossi era iniziato in salita, con appena tre punti nelle prime tre gare: battuto all'esordio il Nizza in trasferta (1-2), i capitolini erano incappati in due sconfitte consecutive all'Olimpico contro Lilla (0-1) e Viktoria Plzen. I successi contro Glasgow Rangers (0-1), Midtjylland (2-1), Celtic Glasgow (0-3) e Stoccarda (2-0) hanno invece raddrizzato la situazione tanto che ora la formazione di Gian Piero Gasperini si trova al sesto posto in classifica con 15 punti, a una lunghezza di vantaggio dal Porto, attualmente nono e prima squadra "costretta" a disputare i playoff. Mancini e compagni stanno vivendo un periodo positivo e sono reduci da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di Serie A. Il Panathinaikos, invece, fin qui ha racimolato 11 punti ed è aritmeticamente ai playoff. 

SEGUI PANATHINAIKOS-ROMA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Panathinaikos-Roma: diretta tv e streaming

Panathinaikos-Roma, gara valida per l'ottavo e ultimo turno della fase campionato dell'Europa League, è in programma alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Atene e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Panathinaikos-Roma

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras; Pedro Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. Allenatore: Benitez. 

A disposizione: Kotsaris, Geitonas, Katris, Mladenovic, Fikaj, Bregu, Siopis, Taborda, Kiriakopulos, Djuricic, Teté, Renato Sanches. 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini. 

A disposizione: Gollini, De Marzi, Mancini, Ndicka, Wesley, Angelino, El Aynaoui, Della Rocca. 

ARBITRO: Munuera (Spagna). ASSISTENTI: Fernandez-Martinez (Spagna). IV UFFICIALE: Ortiz Arias (Spagna). VAR: Villanueva (Spagna). ASS. VAR: Ruiz (Spagna). 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS