Roma, che fatica in Grecia: Mancini espulso al 15' poi Ziolkowski gol e Gasp agli ottavi. Bologna ai playoff

Panathinaikos-Roma: il racconto della partita

È la Roma a guadagnare la prima occasione con il tiro al volo dal limite di Tsimikas, che al 1' minuto di gioco chiama in causa Lafont. Non passano molto che i giallorossi sprecano una grande occasione in area con Soulé e Pellegrini che non approfittano dell'errore del portiere ivoriano. Al 10', sugli sviluppi di un calcio di punizione Ziolkowski manca di poco l'impatto col pallone a pochi metri della porta. Tre minuti dopo, Mancini atterra Pantovic su chiara occasione da gol e lascia in 10 uomini la formazione di Gasperini. I giallorossi si addattano rapidamente all'inferiorità numerica e gestiscono il pareggio che all'ultima giornata vale come un vantaggio. Soccata la mezz'ora, Cristante interrompe l'incursione di Pantovic e salva il parziale. Al 37', Katris spaventa gli ospiti con una conclusione dalla distanza che spacca la traversa di Gollini. Nella ripresa, i giallorossi ci provano con il tiro al volo da fuori area di Celik, che manca però lo specchio. Poi, al 57', Taborda sblocca le marcature monetizzando un grave errore di Ghilardi che retropassa di testa il pallone a Gollini dando le spalle alla porta: l'argentino si imbuca e non perdona. Al 64', la difesa di casa si dimentica di Rensch, che prova a pareggiare i conti con un inspiegabile pallonetto fuori misura. Ma la Roma non molla la corsa per gli ottavi e al 79' pareggia i conti con il tuffo di testa di Ziolkowski. Al triplice fischio, i giallorossi festeggiano la qualificazione diretta.