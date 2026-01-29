Tuttosport.com
Roma, che fatica in Grecia: Mancini espulso al 15' poi Ziolkowski gol e Gasp agli ottavi. Bologna ai playoff

I giallorossi in inferiorità numerica contro il Panathinaikos dopo l'espulsione del centrale, ma il polacco pareggia il vantaggio di Taborda. Tris della formazione di Italiano che chiude 10ª
Roma, che fatica in Grecia: Mancini espulso al 15' poi Ziolkowski gol e Gasp agli ottavi. Bologna ai playoff© AS Roma via Getty Images
3 min

La Roma si qualifica agli ottavi, Bologna ai playoff. Questo il verdetto dell'ultima giornata della fase a girone unico di Europa League, che ha visto gli uomini di Gasperini raccogliere ad Atene l'ultimo punto utile ad accomodarsi tra le prime 8: 1-1 con il Panathinaikos e 8º posto con 16 punti in classifica per i giallorossi. Sul campo neutro di Backa Topola in Serbia, la formazione di Italiano si impone invece sul Maccabi Tel Aviv con il finale di 3-0 al termine di un incontro a senso unico e chiudendo in 10ª posizione con 15 punti. Prima classificata il Lione di Fonseca, che supera per 4-2 il Paok Salonicco e precede l'Aston Villa di Emery, uscito vincitore dal match con il Salisburgo con il finale di 3-2. Fra gli altri risultati delle prime 8, il Midtjylland piega per 2-0 la Dinamo Zagabria, il Betis Siviglia batte per 2-1 il Feyenoord, il Porto supera per 3-1 i Rangers, il Braga pareggia per 0-0 con i Go Ahead Eagles e il Friburgo cade in casa del Lilla per 1-0.

Le prime 8 di Europa League

Questa la classifica che vale l'accesso diretto agli ottavi al via il 12 marzo con ritorno il 19 e sorteggi in programma il 27 febbraio a Nyon.

  • 1. Lione – 21 pt
  • 2. Aston Villa – 21 pt
  • 3. Midtjylland – 19 pt
  • 4. Betis – 17 pt
  • 5. Porto – 17 pt
  • 6. Braga – 17 pt
  • 7. Friburgo – 17 pt
  • 8. Roma – 16 pt

I playoff di Europa League

Si terrà invece il 30 gennaio il sorteggio degli spareggi che si disputeranno il 19 e 26 febbraio. Questi tutti i club nell'urna di Nyon: 

  • 9. Genk – 16 pt
  • 10. Bologna – 15 pt
  • 11. Stoccarda – 15 pt
  • 12. Ferencváros – 15 pt
  • 13. Nottingham Forest – 14 pt
  • 14. Viktoria Plzen – 14 pt
  • 15. Stella Rossa – 14 pt
  • 16. Celta Vigo – 13 pt
  • 17. Paok – 12 pt
  • 18. Lilla – 12 pt
  • 19. Fenerbahce – 12 pt
  • 20. Panathinaikos – 12 pt
  • 21. Celtic – 11 pt
  • 22. Ludogorets – 10 pt
  • 23. Dinamo Zagabria – 10 pt
  • 24. Brann – 9 pt

Panathinaikos-Roma: il racconto della partita

È la Roma a guadagnare la prima occasione con il tiro al volo dal limite di Tsimikas, che al 1' minuto di gioco chiama in causa Lafont. Non passano molto che i giallorossi sprecano una grande occasione in area con Soulé e Pellegrini che non approfittano dell'errore del portiere ivoriano. Al 10', sugli sviluppi di un calcio di punizione Ziolkowski manca di poco l'impatto col pallone a pochi metri della porta. Tre minuti dopo, Mancini atterra Pantovic su chiara occasione da gol e lascia in 10 uomini la formazione di Gasperini. I giallorossi si addattano rapidamente all'inferiorità numerica e gestiscono il pareggio che all'ultima giornata vale come un vantaggio. Soccata la mezz'ora, Cristante interrompe l'incursione di Pantovic e salva il parziale. Al 37', Katris spaventa gli ospiti con una conclusione dalla distanza che spacca la traversa di Gollini. Nella ripresa, i giallorossi ci provano con il tiro al volo da fuori area di Celik, che manca però lo specchio. Poi, al 57', Taborda sblocca le marcature monetizzando un grave errore di Ghilardi che retropassa di testa il pallone a Gollini dando le spalle alla porta: l'argentino si imbuca e non perdona. Al 64', la difesa di casa si dimentica di Rensch, che prova a pareggiare i conti con un inspiegabile pallonetto fuori misura. Ma la Roma non molla la corsa per gli ottavi e al 79' pareggia i conti con il tuffo di testa di Ziolkowski. Al triplice fischio, i giallorossi festeggiano la qualificazione diretta. 

Maccabi Tel Aviv-Bologna: il racconto della partita

Il Bologna guadagna subito campo alla ricerca del gol, mantenendo costante la pressione fino al colpo di testa vincente di Orsolini al 19': il vantaggio viene tuttavia invalidato causa fuorigioco. Si affaccia allora il Maccabi, che sfiora il vantaggio con la conlusione dal limite di Ben Harush al 29'. A sbloccare le marcature ci pensa allora Rowe, che al 35' risponde presente sulla respinta di Melika. Allo scadere del primo tempo, Ferguson riceve dall'ex Marsiglia ma il portiere israeliano nega il doppio vantaggio agli ospiti. Nella ripresa, gli ospiti riprendono da dove avevano lasciato e trovano il raddoppio alla prima azione grazie al sinistro di Orsolini bravo a conquistare lo spazio per il tiro in area. Al 76', i rossoblù guadagnano un calcio di rigore per il fallo su Zortea: decisione poi revocata a seguito di on field review. Poi, il sigillo di Pobega al 94' che chiude l'incontro.

Eliminate Feyenoord, Nizza e Salisburgo

Queste invece le squadre che terminano la propria avventura in Europa League:

  • 25. Young Boys - 9 pt
  • 26. Sturm - 7 pt
  • 27. Steaua Bucarest - 7 pt
  • 28. Go Ahead Eagles - 7 pt
  • 29. Feyenoord - 6 pt
  • 30. Basilea - 6 pt
  • 31. RB Salzburg - 6 pt
  • 32. Rangers - 4 pt
  • 33 Nizza - 3 pt
  • 34. Utrecht - 1 pt
  • 35. Malmo - 1 pt
  • 36. M. Tel-Aviv - 1 pt

