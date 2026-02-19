Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Castro eroe in Norvegia, il primo round va al Bologna: Italiano 'vede' gli ottavi di Europa League

I rossoblù si impongono 1-0 in casa del Brann e si giocheranno la qualificazione la prossima settimana allo stadio Dall'Ara
1 min
Castro eroe in Norvegia, il primo round va al Bologna: Italiano 'vede' gli ottavi di Europa League© EPA

BERGEN (Norvegia) - Il gol di Castro su assist di Cambiaghi dopo soli nove minuti di gioco basta al Bologna per battere il Brann in Norveglia nell'andata dei play-off di Europa League. La squadra di Bergen era già stata affrontata a novembre dalla formazione rossoblù nella fase a girone unico. Il ritorno è in programma giovedì 26 febbraio alle ore 21 allo Stadio Renato Dall'Ara. 

Tutti i risultati

Senza Savona, ma con Lucca in campo nella ripresa, il Nottingham Forest travolge 3-0 a Istanbul il Fenerbahce di Tedesco con gol di Murillo, Igor Jesus e Gibbs-White. 3-1 del Genk a Zagabria contro la Dinamo, il Celta Vigo si impone 2-1 a Salonicco contro il Paok.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS