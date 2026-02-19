Castro eroe in Norvegia, il primo round va al Bologna: Italiano 'vede' gli ottavi di Europa League

BERGEN (Norvegia) - Il gol di Castro su assist di Cambiaghi dopo soli nove minuti di gioco basta al Bologna per battere il Brann in Norveglia nell'andata dei play-off di Europa League. La squadra di Bergen era già stata affrontata a novembre dalla formazione rossoblù nella fase a girone unico. Il ritorno è in programma giovedì 26 febbraio alle ore 21 allo Stadio Renato Dall'Ara.
Tutti i risultati
Senza Savona, ma con Lucca in campo nella ripresa, il Nottingham Forest travolge 3-0 a Istanbul il Fenerbahce di Tedesco con gol di Murillo, Igor Jesus e Gibbs-White. 3-1 del Genk a Zagabria contro la Dinamo, il Celta Vigo si impone 2-1 a Salonicco contro il Paok.