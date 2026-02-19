Italiano: "Bene così, vi dico cosa serve per andare avanti. Castro? Ha grande fame"

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria del Bologna in trasferta contro il Brann decisa dalla rete di Castro. Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: "Ultimamente le prestazioni sono state buone ma sono mancati i risultati, alla squadra chiedo ancora concretezza e sacrificio. Ci siamo adeguati a un campo di battaglia, eravamo pronti e siamo riusciti a vincere questa partita - ha detto in prima battuta il tecnico rossoblù -.Cercheremo di preparare al meglio la partita del Dall'Ara dove spesso giochiamo bene ma ultimamente non riusciamo a vincere. Castro? Ha grande fame, in partita e in allenamento. E' un piacere avere a disposizione ragazzi come lui, sono felice della continuità che sta trovando. Già a Torino tutti i ragazzi hanno dimostrato grande concentrazione, attenzione e qualità, altrettanto oggi", ha detto ancora Italiano.
Le parole di Castro
"Siamo un gruppo unito e vincere partite come questa in un momento non felicissimo dal punto di vista dei risultati è una soddisfazione per tutti". Queste le parole di Santiago Castro, attaccante del Bologna, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria per 1-0 nella gara d'andata del playoff di Europa League contro il Brann. A decidere la sfida proprio una rete dell'argentino: "Sono contento del primo gol in una coppa europea, ma adesso siamo concentrati sul ritorno in casa che sappiamo sarà molto difficile. Abbiamo fatto una bella partita nonostante un campo non in buone condizioni. Sono uscito dopo una botta alla testa che mi ha stordito un po', ho provato a restare in campo ma non stavo bene. Dove posso migliorare? Devo continuare a lavorare, sotto tanti punti di vista. Ho dei compagni che credono in me e questa cosa è davvero importante. Ringrazio anche tifosi, società e dipendenti del club, sono sempre pronti a sostenerci e ad accompagnarci in tutti i momenti della stagione. Vogliamo ripagare tutti prima in campionato con l'Udinese e poi con la gara di ritorno".