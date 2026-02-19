Italiano: "Bene così, vi dico cosa serve per andare avanti. Castro? Ha grande fame"

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria del Bologna in trasferta contro il Brann decisa dalla rete di Castro. Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: "Ultimamente le prestazioni sono state buone ma sono mancati i risultati, alla squadra chiedo ancora concretezza e sacrificio. Ci siamo adeguati a un campo di battaglia, eravamo pronti e siamo riusciti a vincere questa partita - ha detto in prima battuta il tecnico rossoblù -.Cercheremo di preparare al meglio la partita del Dall'Ara dove spesso giochiamo bene ma ultimamente non riusciamo a vincere. Castro? Ha grande fame, in partita e in allenamento. E' un piacere avere a disposizione ragazzi come lui, sono felice della continuità che sta trovando. Già a Torino tutti i ragazzi hanno dimostrato grande concentrazione, attenzione e qualità, altrettanto oggi", ha detto ancora Italiano.