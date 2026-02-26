Bologna-Brann: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Primi 90 minuti in archivio con un ottimo risultato in trasferta. E' chiaro, però, che non ci si può sedere e Vincenzo Italiano lo sa benissimo e non fa altro che ripeterlo a tutto l'ambiente rossoblù, alla vigilia del play-off di ritorno di Europa League, in programma domani sera al Dall'Ara contro il Brann. Il vantaggio ottenuto con la vittoria in Norvegia non tranquillizza il tecnico del Bologna che, inconferenza stampa, sottolinea: "Il calcio norvegese è in grande crescita - ha detto - e lo dimostra anche il cammino intrapreso dalla propria Nazionale. Noi siamo in vantaggio di un gol e quindi direi 51% noi e 49% loro. Non dobbiamo sottovalutare nulla e sfruttare stadio, atmosfera e questo piccolo vantaggio che ci siamo portati dalla Norvegia. Il Brann è una squadra tattica, organizzata e dovremmo affrontarla con la massima attenzione". Inoltre può dedicarsi solo alla coppa visto che il campionato è fermo: "Mi aspetto una squadra che vorrà osare qualcosa in più e cercherà di alzare i ritmi per crearci problemi. Dovremo essere bravi noi a sfruttare le occasioni che si paleseranno se loro dovessero alzare il baricentro. Sanno quello che devono fare con la palla e quando non ce l'hanno sono tutti dietro a ridosso dell'area, ma siamo preparati".