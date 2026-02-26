Al Bologna basta una rete di Joao Mario per conquistare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'1-0 dell'andata in Norvegia, i rossoblù piegano il Brann anche al Dall'Ara grazie al destro dell'ex terzino portoghese della Juve. Ospiti in inferiorità numerica dal 37' per il rosso a Sorensen, un episodio che mette la sfida in discesa per gli emiliani di Vincenzo Italiano e complica i piani degli avversari, già chiamati a ribaltare l'esito del primo round. Per il Bologna agli ottavi possibile "derby" contro la Roma o sfida contro il Friburgo. Avanza anche il Celta Vigo che dopo essersi imposto all'andata (1-2) vince anche al ritorno contro il PAOK grazie al sigillo di Swedberg al 63'. Niente da fare per il Fenerbahce che batte 2-1 il Nottingham Forest fuori casa ma paga a caro prezzo il ko per 3-0 di una settimana fa tra le mura amiche.
Avanti anche Lilla e Stoccarda
Finisce ai playoff l’avventura della Stella Rossa in Europa League. Dopo aver espugnato il campo del Lilla all’andata per 0-1, la formazione di Dejan Stankovic perde con lo stesso punteggio in casa. A portare la gara ai supplementari è l’ex Milan Olivier Giroud, mentre nell’extratime è di Ngoy il sigillo che regala gli ottavi ai francesi. Al prossimo turno anche il Ferencvaros che dopo il 2-1 in trasferta dell’andata batte il Ludogorets anche al ritorno per 2-0. Niente da fare, invece, per il Celtic che nonostante lo 0-1 a Stoccarda - gol di McCowan - paga a caro presso il ko per 4-1 rimediato una settimana fa davanti ai propri tifosi. Si risolve invece ai calci di rigore la contesa tra Viktoria Plzen e Panathinaikos - doppio 1-1 tra andata e ritorno -, con i greci che esultano al termine della lotteria dagli undici metri.