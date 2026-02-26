Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Un gol di Joao Mario stende il Brann: Bologna agli ottavi di Europa League

L'ex Juve sigla il successo dei rossoblù contro i norvegesi. Ecco tutte le formazioni qualificate dopo i playoff
3 min
Un gol di Joao Mario stende il Brann: Bologna agli ottavi di Europa League © ANSA

Al Bologna basta una rete di Joao Mario per conquistare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'1-0 dell'andata in Norvegia, i rossoblù piegano il Brann anche al Dall'Ara grazie al destro dell'ex terzino portoghese della Juve. Ospiti in inferiorità numerica dal 37' per il rosso a Sorensen, un episodio che mette la sfida in discesa per gli emiliani di Vincenzo Italiano e complica i piani degli avversari, già chiamati a ribaltare l'esito del primo round. Per il Bologna agli ottavi possibile "derby" contro la Roma o sfida contro il Friburgo. Avanza anche il Celta Vigo che dopo essersi imposto all'andata (1-2) vince anche al ritorno contro il PAOK grazie al sigillo di Swedberg al 63'. Niente da fare per il Fenerbahce che batte 2-1 il Nottingham Forest fuori casa ma paga a caro prezzo il ko per 3-0 di una settimana fa tra le mura amiche. 

Avanti anche Lilla e Stoccarda

Finisce ai playoff l’avventura della Stella Rossa in Europa League. Dopo aver espugnato il campo del Lilla all’andata per 0-1, la formazione di Dejan Stankovic perde con lo stesso punteggio in casa. A portare la gara ai supplementari è l’ex Milan Olivier Giroud, mentre nell’extratime è di Ngoy il sigillo che regala gli ottavi ai francesi. Al prossimo turno anche il Ferencvaros che dopo il 2-1 in trasferta dell’andata batte il Ludogorets anche al ritorno per 2-0. Niente da fare, invece, per il Celtic che nonostante lo 0-1 a Stoccarda - gol di McCowan - paga a caro presso il ko per 4-1 rimediato una settimana fa davanti ai propri tifosi. Si risolve invece ai calci di rigore la contesa tra Viktoria Plzen e Panathinaikos - doppio 1-1 tra andata e ritorno -, con i greci che esultano al termine della lotteria dagli undici metri.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS