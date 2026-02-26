Avanti anche Lilla e Stoccarda

Finisce ai playoff l’avventura della Stella Rossa in Europa League. Dopo aver espugnato il campo del Lilla all’andata per 0-1, la formazione di Dejan Stankovic perde con lo stesso punteggio in casa. A portare la gara ai supplementari è l’ex Milan Olivier Giroud, mentre nell’extratime è di Ngoy il sigillo che regala gli ottavi ai francesi. Al prossimo turno anche il Ferencvaros che dopo il 2-1 in trasferta dell’andata batte il Ludogorets anche al ritorno per 2-0. Niente da fare, invece, per il Celtic che nonostante lo 0-1 a Stoccarda - gol di McCowan - paga a caro presso il ko per 4-1 rimediato una settimana fa davanti ai propri tifosi. Si risolve invece ai calci di rigore la contesa tra Viktoria Plzen e Panathinaikos - doppio 1-1 tra andata e ritorno -, con i greci che esultano al termine della lotteria dagli undici metri.