Bologna-Roma, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Il Bologna riceve la Roma allo stadio Dall'Ara nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta in campionato: i rossoblù hanno perso in casa contro il Verona dopo cinque vittorie di fila tra Serie A ed Europa mentre i giallorossi hanno rimediato il ko sul campo del Genoa dopo due pareggi e due successi. Le due squadre italiane si giocano il passaggio del turno ai quarti di finale della competizione europea: la gara di ritorno è in programma giovedì allo stadio Olimpico di Roma. Sarà l'arbitro tedesco Sven Jablonski a dirigere l'andata degli ottavi di Europa League, che si giocherà al Dall'Ara giovedì 12 marzo con inizio alle 18.45.