Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna-Roma, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Derby italiano negli ottavi della competizione europea. Le due squadre di Serie A si affrontano nella gara di andata in casa dei rossoblù
2 min

Il Bologna riceve la Roma allo stadio Dall'Ara nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta in campionato: i rossoblù hanno perso in casa contro il Verona dopo cinque vittorie di fila tra Serie A ed Europa mentre i giallorossi hanno rimediato il ko sul campo del Genoa dopo due pareggi e due successi. Le due squadre italiane si giocano il passaggio del turno ai quarti di finale della competizione europea: la gara di ritorno è in programma giovedì allo stadio Olimpico di Roma. Sarà l'arbitro tedesco Sven Jablonski a dirigere l'andata degli ottavi di Europa League, che si giocherà al Dall'Ara giovedì 12 marzo con inizio alle 18.45.

Segui Bologna-Roma LIVE sul nostro sito

Dove vedere Bologna-Roma: diretta tv e streaming

La partita tra Bologna e Roma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e sarà disponibile anche in diretta streaming su Skygo e Now.

Bologna-Roma, probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini. 

ARBITRO: Jablonski. ASSISTENTI: Beitinger-Koslowski. QUARTO UOMO: Osmers. VAR: Danker. AVAR: Schroder.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS