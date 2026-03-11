Gasperini, la teoria sulle italiane in crisi in Europa: “Siamo tutti coinvolti, non è casuale”

"Ogni partita è importante, domani per l'Europa League, domenica per il campionato, e giovedì di nuovo per l'Europa League. Non si possono fare calcoli, penseremo di fare il massimo in ogni partita". Così, alla vigilia della trasferta allo stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna valido per l'andata degli ottavi di finale della seconda competizione continentale per club, si è espresso in conferenza stampa il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini.
Gli obiettivi
"Un trequartista dietro Malen? Giochiamo sempre in 11 non credo che sia quello un problema, stiamo facendo più gol, il problema è dettato dalle partite e dalle gare che possono essere molto di più, e a volte un po’ meno, nel senso della costruzione. Il trend è positio grazie all’arrivo di Malen che ci ha dato più pericolosità in avanti. Priorità tra campionato ed Europa League? Tutte e due, in quel momento forse c’era anche la Coppa Italia, e pure quella era una priorità, non abbiamo mai pensato di lasciare niente, non vedo come si possa fare delle scelte, non è che si può giocare per un po’ meno, si cerca di superare tutti turni in Europa e poi fare il massimo in campionato. Se poi non ci riusciamo non è per scelta", ha aggiunto Gasperini.
Le italiane in Europa
"Come mi spiego l'andamento delle squadre italiane in Europa? Intanto almeno un’italiana passa sicuro. Quest’anno, però, è ancora più negativo di altri anni, soprattutto per quel che riguarda la Champions e l’Europa League, perché la Roma ha vinto la Conference qualche anno fa, ma la Champions manca da tanto. L’Europa League non si vinceva dagli anni ’90, l’Inter ha vinto la Champions nel 2010, ma in generale sono davvero tanti anni. Negli ultimi 25 anni, per 15 anni, non ci sono state squadre italiane. Quest’anno la situazione è ancora peggiore e si collega anche ai problemi del campionato, con le difficoltà della Nazionale, che speriamo fortemente possa qualificarsi. Quindi, non è una cosa casuale. Sicuramente abbiamo qualche difficoltà, è inutile nasconderlo. Probabilmente siamo tutti coinvolti, l’allenatore, la società e probabilmente anche l’informazione, che devono individuare le cause. Non possono essere solo una sostituzione o un modulo tattico, è un problema più profondo, che deriva probabilmente anche dai settori giovanili e dal modo in cui vengono costruite le squadre. Il nostro campionato, se i risultati sono questi, ha qualche problema che va affrontato e coinvolge sicuramente tutti", ha proseguito Gasperini.
Su Hermoso, Pellegrini, Malen e Zaragoza
"Hermoso? Vediamo domani, dal momento che è convocato è disponibile a giocare, potrebbe essere... è un po' di tempo che è fuori però potrebbe essere dall’inizio o gara in corso. Pellegrini? Siamo in un momento importante nel campionato, l’attenzione sua e mia sono rivolte alle partite e alle prestazioni: ci sono gare che giochi meglio e altre in cui fai fatica, ma questo rientra nella normalità di tutti quanti. Noi abbiamo questa situazione anche in attacco dove sicuramente abbiamo perso più giocatori rispetto all’andata, però abbiamo Malen che ci ha dato qualcosa in più, sugli altri numeri stiamo intentando di inserire più giocatori tra cui Zaragoza. Non è che non ha giocate, è sempre entrato, è arrivato meno di un mese fa e ha sempre partecipato alle gare, poi non è facile per nessuno fare quello che fa Malen, questi sono casi rari. Sempre i giocatori che arrivano a gennaio hanno dei tempi più lunghi per inserirsi al meglio, contro il Napoli ha fatto assist, e contro il Genoa non ha giocato, spero che nelle altre partite sia protagonista in positivo", ha detto ancora Gasperini.
Su El Shaarawy, Vaz, Venturino e Arena
"Chi arriva a gennaio ha bisogno di adattarsi, in quel ruolo in assenza di Dybala e Soulé stiamo ruotando diversi giocatori, quello che gioca con più continuità è Pellegrini, ma Venturino, Vaz ed El Shaarawy stanno cercando di inserirsi. Noi in attacco siamo in emergenza da tempo. Ho detto prima che i numeri sono cambiati: rispetto all’andata abbiamo perso cinque giocatori, tra cui El Shaarawy. Poi, per quanto riguarda gli attaccanti veri, come Malen in questo momento, abbiamo Vaz, che è anche un ragazzo giovanissimo, arrivato da un altro campionato, e Arena, che è ancora più giovane e non può essere neanche nella lista, quindi dobbiamo lavorare con Venturino. Sicuramente ci sono delle emergenze in attacco, ma i numeri sono migliori rispetto a prima. Su questo cerchiamo di completarci e di giocare le nostre gare al meglio, come stiamo facendo. Per quanto riguarda il discorso dei moduli e dei minuti, cerchiamo di gestire le risorse al meglio, ma alla fine, come dico sempre, il riposo è solo la notte. Due attaccanti insieme dal primo minuto? Tutto è proponibile. Se a Genova ho adottato quella scelta è perché la ritenevo la soluzione migliore. Vaz ha fatto tante presenze da quando è arrivato, deve crescere. Se ho fatto altre scelte, poi, è sempre perché le ritenevo le migliori", ha concluso Gasperini.
