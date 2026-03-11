Gasperini, la teoria sulle italiane in crisi in Europa: “Siamo tutti coinvolti, non è casuale”

Gli obiettivi

"Un trequartista dietro Malen? Giochiamo sempre in 11 non credo che sia quello un problema, stiamo facendo più gol, il problema è dettato dalle partite e dalle gare che possono essere molto di più, e a volte un po’ meno, nel senso della costruzione. Il trend è positio grazie all’arrivo di Malen che ci ha dato più pericolosità in avanti. Priorità tra campionato ed Europa League? Tutte e due, in quel momento forse c’era anche la Coppa Italia, e pure quella era una priorità, non abbiamo mai pensato di lasciare niente, non vedo come si possa fare delle scelte, non è che si può giocare per un po’ meno, si cerca di superare tutti turni in Europa e poi fare il massimo in campionato. Se poi non ci riusciamo non è per scelta", ha aggiunto Gasperini.

Le italiane in Europa

"Come mi spiego l'andamento delle squadre italiane in Europa? Intanto almeno un’italiana passa sicuro. Quest’anno, però, è ancora più negativo di altri anni, soprattutto per quel che riguarda la Champions e l’Europa League, perché la Roma ha vinto la Conference qualche anno fa, ma la Champions manca da tanto. L’Europa League non si vinceva dagli anni ’90, l’Inter ha vinto la Champions nel 2010, ma in generale sono davvero tanti anni. Negli ultimi 25 anni, per 15 anni, non ci sono state squadre italiane. Quest’anno la situazione è ancora peggiore e si collega anche ai problemi del campionato, con le difficoltà della Nazionale, che speriamo fortemente possa qualificarsi. Quindi, non è una cosa casuale. Sicuramente abbiamo qualche difficoltà, è inutile nasconderlo. Probabilmente siamo tutti coinvolti, l’allenatore, la società e probabilmente anche l’informazione, che devono individuare le cause. Non possono essere solo una sostituzione o un modulo tattico, è un problema più profondo, che deriva probabilmente anche dai settori giovanili e dal modo in cui vengono costruite le squadre. Il nostro campionato, se i risultati sono questi, ha qualche problema che va affrontato e coinvolge sicuramente tutti", ha proseguito Gasperini.