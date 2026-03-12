Aston Villa e Porto ok, colpaccio in trasferta. Betis ko, passa di misura il Panathinaikos

Colpaccio in trasferta dell'Aston Villa che vince sul campo del Lille grazie alla firma di Watkins al minuto 61 su assist di Buendia: i Villans ipotecano così il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Vince anche il Porto sul campo dello Stoccarda: sucede tutto nel primo tempo con le reti di Moffi e Mora, a cui risponde quella di Undav. Nella ripresa annullato il gol del pareggio ai tedeschi che era stato firmato da Stiller. Grande prova del Panathinaikos che passa con un rigore di Taborda al minuto 88 contro il Betis Siviglia: espulsi Zaroury e Llorente, uno per parte.

