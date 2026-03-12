Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Aston Villa e Porto ok, colpaccio in trasferta. Betis ko, passa di misura il Panathinaikos

Watkins lancia i Villans, portoghesi con un piede nei quarti grazie a Moffi e Mora. Alla formazione di Atene basta la firma su rigore di Taborda
1 min
Aston Villa e Porto ok, colpaccio in trasferta. Betis ko, passa di misura il Panathinaikos© EPA
Colpaccio in trasferta dell'Aston Villa che vince sul campo del Lille grazie alla firma di Watkins al minuto 61 su assist di Buendia: i Villans ipotecano così il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Vince anche il Porto sul campo dello Stoccarda: sucede tutto nel primo tempo con le reti di Moffi e Mora, a cui risponde quella di Undav. Nella ripresa annullato il gol del pareggio ai tedeschi che era stato firmato da Stiller. Grande prova del Panathinaikos che passa con un rigore di Taborda al minuto 88 contro il Betis Siviglia: espulsi Zaroury e Llorente, uno per parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS