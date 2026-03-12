Italiano: "Arbitro troppo permissivo con Ndicka, Roma al 51%. Grande Bologna a parte Joao Mario..."

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pari di Europa League contro la Roma deciso dalle firme di Bernardeschi e Pellegrini. Il tecnico del Bologna ha dichiarato: “Non so se essere rammaricato per il risultato perchè siamo stati più pericolosi e abbiamo creato più di loro oppure contento per aver rivisto una squadra con carattere e che ha sfornato una prestazione di livello, peccato non aver giocato come oggi da dicembre. A parte l’errore di Joao Mario che doveva spedire lontana quella palla abbiamo fatto una grande partita, oggi secondo me ai punti abbiamo fatto qualcosa in più della Roma. L’arbitro è stato troppo permissivo con Ndicka, molti falli su Castro non sono stati fischiati, ma va detto che ha avuto una linea coerente per tutta la partita”.