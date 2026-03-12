Italiano: "Arbitro troppo permissivo con Ndicka, Roma al 51%. Grande Bologna a parte Joao Mario..."

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pari di Europa League contro la Roma deciso dalle firme di Bernardeschi e Pellegrini. Il tecnico del Bologna ha dichiarato: “Non so se essere rammaricato per il risultato perchè siamo stati più pericolosi e abbiamo creato più di loro oppure contento per aver rivisto una squadra con carattere e che ha sfornato una prestazione di livello, peccato non aver giocato come oggi da dicembre. A parte l’errore di Joao Mario che doveva spedire lontana quella palla abbiamo fatto una grande partita, oggi secondo me ai punti abbiamo fatto qualcosa in più della Roma. L’arbitro è stato troppo permissivo con Ndicka, molti falli su Castro non sono stati fischiati, ma va detto che ha avuto una linea coerente per tutta la partita”.
Le parole di Italiano
Italiano ha proseguito così: “Vincere oggi ci poteva dare un pizzico di vantaggio in vista del ritorno, ho rivisto tante cose del vecchio Bologna stasera. All’Olimpico troveremo un ambiente caldo, sarà dura come lo è per tutti a Roma, giocando con le percentuali direi 51% loro e 49% noi. Dovremo avere un atteggiamento combattivo, servirà maggiore qualità. Oggi abbiamo messo tanta intensità, quel che ci sta accadendo quest’anno in casa è inspiegabile, non portiamo a casa certe partite perchè manca attenzione. Rowe e Bernardeschi hanno messo pepe a questa partita, sono stati bravi a mettere qualità nelle giocate”.