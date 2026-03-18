Roma-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

La Roma si avvicina a quello che potrebbe essere il match più importante della sua stagione. Dopo la sconfitta contro il Como che ha complicato la corsa al quarto posto, la squadra di Gian Piero Gasperini si prepara ad ospitare il Bologna nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata, sarà un Olimpico bollente (la Curva Sud ha già annunciato una coreografia) ad accogliere i giallorossi. Sarà decisiva non solo per il passaggio ai quarti di finale, ma perché la Roma dopo una partenza sprint ora deve provare a rialzarsi. La partita di andata a Bologna è terminata 1-1: la qualificazione è ancora in bilico. Chi passa gioca i quarti contro la vincente dell'ottavo tra Lille e Aston Villa.