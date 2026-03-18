Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

I giallorossi, dopo l'1-1 dell'andata, ricevono i rossoblù all'Olimpico nella gara di ritorno degli ottavi di finale
2 min

La Roma si avvicina a quello che potrebbe essere il match più importante della sua stagione. Dopo la sconfitta contro il Como che ha complicato la corsa al quarto posto, la squadra di Gian Piero Gasperini si prepara ad ospitare il Bologna nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata, sarà un Olimpico bollente (la Curva Sud ha già annunciato una coreografia) ad accogliere i giallorossi. Sarà decisiva non solo per il passaggio ai quarti di finale, ma perché la Roma dopo una partenza sprint ora deve provare a rialzarsi. La partita di andata a Bologna è terminata 1-1: la qualificazione è ancora in bilico. Chi passa gioca i quarti contro la vincente dell'ottavo tra Lille e Aston Villa.

Segui Roma-Bologna LIVE sul nostro sito

Dove vedere Roma-Bologna: diretta tv e streaming

La partita tra Roma e Bologna è in programma giovedì 19 marzo alle ore 21 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.

Roma-Bologna, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

ARBITRO: I.Kovacs. ASSISTENTI: Marica-Tunyogi. QUARTO UOMO: S.Kovacs. VAR: Martins. AVAR: Van Driessche.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS