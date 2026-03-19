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Europa League, Betis e Friburgo rimontano con goleade. Aston Villa e Porto in carrozza ai quarti

Nel pomeriggio il Nottingham Forest ha eliminato ai rigori il Midtiylland mentre il Braga (mercoledì) ha calato il poker al Ferencvaros
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Europa League, Betis e Friburgo rimontano con goleade. Aston Villa e Porto in carrozza ai quarti© Getty Images

Dopo la vittoria all'andata, l'Aston Villa batte anche in casa il Lille per 2-0 grazie alle reti di McGinn e Bailey. Cala il poker il Betis che vince a valanga in casa contro il Panathinaikos: decidono le reti di Ruibal, Amrabat, Cucho Hernandez e Antony. Senza problemi anche la qualificazione del Porto che liquida per 2-0 lo Stoccarda grazie a William Gomes e Froholdt. Ieri ha fatto festa anche il Braga che ha rimontato la sconfitta dell'andata contro il Ferencvaros imponendosi col punteggio di 4-0: in rete sono andati Horta con una doppietta, Grillitsch e Martinez.

Manita del Friburgo, Nottingham ok ai rigori

Tutto facile per il Friburgo che asfalta col punteggio di 5-1 il Genk: Ginter, Matanovi, Grifo, Suzuki e Eggstein regalano la qualificazione ai tedeschi, in gol per i belgi Smets. Cade il Lione in casa contro il Celta Vigo per mano di Rueda e Jutgla mentre il Nottingham Forest passa ai rigori contro il Midtjylland dopo aver vinto 2-1: Dominguez e Yates hanno risposto al gol di Erlic.

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