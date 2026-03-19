Europa League, Betis e Friburgo rimontano con goleade. Aston Villa e Porto in carrozza ai quarti

Dopo la vittoria all'andata, l'Aston Villa batte anche in casa il Lille per 2-0 grazie alle reti di McGinn e Bailey. Cala il poker il Betis che vince a valanga in casa contro il Panathinaikos: decidono le reti di Ruibal, Amrabat, Cucho Hernandez e Antony. Senza problemi anche la qualificazione del Porto che liquida per 2-0 lo Stoccarda grazie a William Gomes e Froholdt. Ieri ha fatto festa anche il Braga che ha rimontato la sconfitta dell'andata contro il Ferencvaros imponendosi col punteggio di 4-0: in rete sono andati Horta con una doppietta, Grillitsch e Martinez.