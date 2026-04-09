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Il Bologna crolla al Dall'Ara: Watkins doppietta show, l'Aston Villa ipoteca la semifinale, festa Emery

I felsinei subiscono il tris dalla formazione inglese: a Italiano non basta Rowe. Tris del Friburgo al Celta, pari tra Porto e Nottingham Forest
1 min
BolognaEuropa LeagueAston Villa
Il Bologna crolla al Dall'Ara: Watkins doppietta show, l'Aston Villa ipoteca la semifinale, festa Emery © Getty Images

Al Dall'Ara il Bologna cade per mano dell'Aston Villa nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League. Gli inglesi si sono imposti col punteggio di 3-1 grazie alle reti di Konsa al 44° minuto e alla doppietta di Watkins arrivata al 51° e al 93°: nel finale di gara Rowe accorcia le distanze con un grande destro a giro. Nel primo tempo annullato ai felsinei il gol del momentaneo vantaggio, arrivato su autorete di Konsa, per un fuorigioco di Castro. Pari tra Porto e Nottingham Forest: succede tutto nei minuti iniziali, prima col vantaggio dei lusitani con William Gomes (11°) e poi con la clamorosa autorete di Martim Fernandes arrivato due minuti dopo.

Friburgo show, Celta ko

Show del Friburgo che cala il tris ad un inesistente Celta Vigo nel 3-0 finale per i tedeschi: apre le marcature Vincenzo Grifo al decimo minuto, raddoppia Beste al minuto 32. Nella ripresa il tris di Ginter su azione d'angolo chiude i giochi al minuto 78.

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