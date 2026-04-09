Il Bologna crolla al Dall'Ara: Watkins doppietta show, l'Aston Villa ipoteca la semifinale, festa Emery

Al Dall'Ara il Bologna cade per mano dell'Aston Villa nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League. Gli inglesi si sono imposti col punteggio di 3-1 grazie alle reti di Konsa al 44° minuto e alla doppietta di Watkins arrivata al 51° e al 93°: nel finale di gara Rowe accorcia le distanze con un grande destro a giro. Nel primo tempo annullato ai felsinei il gol del momentaneo vantaggio, arrivato su autorete di Konsa, per un fuorigioco di Castro. Pari tra Porto e Nottingham Forest: succede tutto nei minuti iniziali, prima col vantaggio dei lusitani con William Gomes (11°) e poi con la clamorosa autorete di Martim Fernandes arrivato due minuti dopo.