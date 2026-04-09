Italiano: "Ci sono stati troppi errori, purtroppo non solo in questa partita. Non riusciamo a..."

Il Bologna si arrende al Dall'Ara con l'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League . Termina 3-1 per gli uomini di Emery con i padroni di casa che pagano a caro prezzo gli errori commessi durante il match. Al termine della sfida, il tecnico rossoblù, Vincenzo Italiano ha commentato così ai microfoni di Sky: "Siamo rimasti tutta la gara in partita, avevamo riportato in campo quello che ci aspettavamo da loro. Ci siamo comportati bene, ma è chiaro che se commetti determinati errori vieni castigato, se regali 2/3 gol complichi anche il ritorno. Confermiamo tutti il loro valore, vinceranno questa competizione, hanno sfruttato tutto quello che gli abbiamo concesso".

Le parole di Italiano

Poi aggiunge: "Abbiamo cercato di alternare la pressione, se ti muovono tanti giocatori è giusto lasciarli perché poi troppo campo aperto non va bene, Noi abbiamo fatto quasi tutto nella maniera giusta, quest'anno partite fatte bene, altre perfette, altre dove non siamo completi. Andremo lì a fare quello che dobbiamo fare, non dovevamo prendere il terzo go. Peccato, ripeto, i ragazzi mi sono piaciuti. Qualcosa di buono lo abbiamo fatto". E conclude: "Cercheremo di fare l'impresa, può succedere di tutto, con questi arbitri che o non fischiano nulla o fischiano un minimo contatto. Il 2-1 era un risultato diverso, andremo lì a cercare di fare quello che abbiamo già fatto. Nel calcio non si sa mai. Prima della partita ho detto ai ragazzi che queste sono partite nelle quali non si può essere superficiali perché alla minima disattenzione ti possono far gol".

Bernardeschi: "Partita ancora aperta"

Freuler nel post partita: "I dettagli fanno la differenza, abbiamo fatto un errore grave e abbiamo concesso due gol su corner. Sul piano del gioco abbiamo fatto bene e abbiamo creato occasioni, paghiamo i nostri errori anche se non meritavamo di perdere. Ancora è aperta, con l'ultimo gol subito è un po' più difficile, ma andremo lì e proveremo di tutto, in Europa tutto è possibile anche loro possono commettere errori". Parla anche Ferguson: "Sapevamo che sarebbe stata una bella sfida. Sono fortissimi, ma nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita dominando. Poi prendiamo gol su angolo e mi dispiace prendere gol così quando eravamo messi bene in campo. nel secondo tempo un altro errore, poi abbiamo spinto fino alla fine e andiamo la prossima settimana al Villa Park per vincere. Loro sono forti e questo livello ci sono piccoli dettagli per vincere le partite, questa la differenza tra noi e loro dopo questa partita". E Bernardeschi: "In Europa non ti puoi permettere di sbagliare, questa è la verità e fa male. Il Bologna non è inferiore a questa squadra loro hanno fatto 3 gol su 3 errori nostri. Non ti puoi permettere di sbagliare, devi stare sempre sul pezzo perché ci sono squadre forti. Questa partita ci deve far crescere per fare il salto di qualità. La partita è ancora aperta e stasera ci deve insegnare tanto".