L'Aston Villa cala il poker e annienta il Bologna. Fuori anche Farioli, il quadro delle semifinali

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Finisce il cammino del Bologna in Europa League con una sonora sconfitta al Villa Park ed un 7-1 complessivo che sancisce la superiorità della formazione di Emery su quella di Italiano. Nessuna italiana tra le prime quattro della seconda competizione europea con il quadro delle semifinali che mette davanti Aston Villa e Nottingham Forest, per un derby tutto inglese, e Braga-Friburgo , per un duello tra Portogallo e Germania. Solo due saranno le protagoniste nella finale di Istanbul .

Poker Aston Villa, crollo Bologna

Coraggioso inizio ospite che dura però solo 16', quando Watkins realizza la rete del vantaggio Villains. Al 25' Rogers dal dischetto si fa ipnotizzare da Ravalgia, ma un minuto più tardi è Buendia a trovare il raddoppio dei padroni di casa che chiude definitivamente i sogni di rimonta rossoblù. Al 39' il tris dei padroni di casa, ancora con Rogers per la doppietta e il sigillo sulla qualificazione. Nella ripresa l'Aston Villa è padrona del campo e non concede nulla alla squadra di Italiano che si avvicina minuto dopo minuto alla fine del suo cammino in Europam pur avendo nel finale una ghiotta occasione con Orsolini che non riesce però a regalare la magra consolazione ai tifosi giunti dall'Emilia al Villa Park. Anzi, al 90' Konsa cala il poker per un 7-1 complessivo senza diritto di replica.

Avanti Nottingham, Braga e Friburgo

Si prende il pass per la semifinale contro l'Aston Villa, il Nottingham Forest che elimina il Porto di Farioli. Si ripartiva dall'1-1 del Do Dragao, ma all'8' a complicare la serata del tecnico italiano è Bednarek, un intervento scellerato che lascia il Porto in 10 contro 11 per tutto il match. Gibbs-White ne approfitta al 12' con il gol che regala ai Tricky Trees uno storico ritorno in una semifinale europea dove affronterà un derby tutto all'inglese. Nell'altra si sfideranno Portogallo e Germania. Da una parte il Braga, che dopo l'1-1 dell'andata, compie l'impresa ribaltando il Betis a La Cartuja da 2-0 a 2-4. Di Antony ed Ezzalzouli il doppio vantaggio andaluso, poi la clamorosa rimonta ospite firmata da Victor, Vitor Carvalho, Horta su rigore e Gorby. Dall'altra il Friburgo che passa per 3-1 a Vigo contro il Celta, forte del 3-0 casalingo del primo turno. Matanovic e una doppietta di Suzuki prima del gol della bandiera di Swedberg, questo il tabellino.