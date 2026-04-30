Aston Villa ko, derby di Europa League al Nottingham. Crystal Palace vicino alla finale di Conference

Primo atto delle semifinali di Europa e Conference League con tutto ancora in bilico, o quasi, per capire chi andrà a giocarsi le due finali di Istanbul e Lipsia. In Europa League si prende l'andata del derby inglese il Nottingham Forest che supera di misura l'Aston Villa , con il minimo distacco vince l'altro match il Braga che all'ultimo respiro piega per 2-1 il Friburgo . Ad un passo dall'ultimo atto della Conference League c'è il Crystal Palace che, sul neutro di Cracovia, supera per 3-1 lo Shakhtar Donetsk Per capire l'altra finalista si ripartirà dall'1-0 del Rayo Vallecano contro lo Strasburgo , dal ritorno in terra francese uscirà il verdetto.

Wood piega l'Aston Villa, il Braga passa all'ultimo respiro

A Nottingham la grande chance del primo tempo è per i padroni di casa, un intervento pazzesco del Dibu Martinez su Igor Jesus tiene il risultato in equilibrio. Ad inizio ripresa serve invece un super riflesso di Ortega a negare la gioia del gol a Watkins. L'episodio che decide il match arriva al 69' con Digne che tocca con la mano in area di rigore, check interminabile e alla fine penalty: dal dischetto si presenta Wood che infila sotto l'incrocio. Gli uomini di Emery non riescono a trovare la via del pareggio e ora dovranno ribaltare il gol di svantaggio tra sette giorni al Villa Park. A Braga avanti i portoghesi all'8' con Tiknaz, pareggio al 15' di Grifo al termine di un contropiede perfetto. Prima dell'intervallo Zalazar fallisce il nuovo vantaggio Braga facendosi ipnotizzare dal dischetto da Atubolu. Regna di più la paura nel secondo tempo, ma a 15 secondi dalla fine del recupero è Borgeles a trovare la zampata che permette al Braga di presentarsi nel ritorno in Germania con un gol di vantaggio.

Crystal Palace vicino alla finale, vince il Rayo

Sul campo neutro di Cracovia, bastano 24 secondi al Crystal Palace per sbloccarla con Sarr, servito alla perfezione da Mateta. Lo Shakhtar risponde subito al colpo subito, ma il pari arriva ad inizio ripresa con Ocheretko. Al 58' le Eagles rimettono la freccia avanti con l'ex Lazio Kamada, ben piazzato su un rimpallo fortunoso nell'area della difesa ucraina. Si sbilancia lo Shakhtar e gli inglesi allungano, ipotecando la qualificazione, con Strand-Larsen a fissare il 3-1 al minuto 84. Si avvicina alla finale di Lipsia la formazione di Glasner e compie un passettino anche il Rayo Vallecano che si prende il match di andata contro lo Strasburgo. Dopo un primo tempo senza emozioni, decide Alemao trovando la deviazione giusta su corner al 55'. Minimo vantaggio per gli spagnoli da difendere tra sette giorni in Alsazia.