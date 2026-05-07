Aston Villa show, Friburgo, Crystal Palace e Rayo per la storia: le finali di Europa e Conference League

Direzione Istanbul per Europa League, direzione Lipsia per la Conference: ecco chi si giocherà la conquista delle due coppe i prossimi 20 e 27 maggio. Nella capitale turca saranno Aston Villa e Friburgo a contendersi la seconda competizione europea, mentre in Germania si affronteranno Crystal Palace e Rayo Vallecano nell'altro ultimo atto decisivo delle competizioni Uefa. I villains si prendono il derby di Premier eliminando in rimonta il Nottingham , stesso discorso per il Friburgo che manda a casa il Braga . Semifinali diverse in Conference con le due finaliste che confermano i successi del primo atto spedendo a casa rispettivamente Shakhtar e Strasburgo .

Aston Villa e Friburgo in finale

Emery si conferma l'asso dell'Europa League e a Birmingham si prende il pass per provare ad andare a prendersi la competizione per la quinta volta nella sua carriera. Durissimo scontro nel primo tempo tra Morato e Watkins, ad avere la peggio l'attaccante inglese costretto ad restare in campo con una vistosa fasciatura in testa. Ma è proprio Watkins al 36' a far esplodere Villa Park, servito da un super Buendia che sguscia nella difesa del Nottingham permettendo al compagno di pareggiare il gol di svantaggio dell'andata. Al 56' ingenuità di Milenkovic che trattiene Pau Torres in area: review al Var e penalty, dal dischetto Buendia non sbaglia per il sorpasso villains. Il Forest ci prova inserendo anche l'ex Napoli Lucca, ma al 78' e all'80' McGinn mette la parola fine al derby inglese con il poker Aston Villa. Ribalta il risultato dell'andata e vola in una finale europea per la prima volta nella sua storia il Friburgo. Inizio in salita per i portoghesi, l'uomo partita dell'andata commette un fallo da ultimo uomo al 6': espulsione per Dorgeles. Al 19' i tedeschi passano in vantaggio, pareggiando i conti nel risultato totale, con un rocambolesco gol di Kubler. Al 42' il raddoppio con un super gol di Manzambi permette al Friburgo di mettere la freccia che Kubler, con la doppietta personale, allunga al 72' siglando il 3-0. Pau Victor accorcia le distanze per il Braga, ma nel forcing finale non arriva la rete per prolungarla ai supplementari.

Crystal Palace e Rayo per la storia

Prima finale europea della storia, alla prima partecipazione ad una coppa continentale, per il Crystal Palace di Glasner. A Selhurst Park, dopo un gol annullato al 10' a Yeremy Pino, è un'autorete sfortunata di Henrique a sbloccarla per il Palace al 25'. Una prodezza di Eguinaldo tiene in partita la formazione di Arda Turan sul finire del primo tempo, ma ad inizio ripresa Sarr allontana le paure delle Eagles con il 2-1 che chiude i discorsi. Prima finale europea della sua storia anche per il Rayo Vallecano che consolida la vittoria dell'andata vincendo anche in Francia. Prima dell'intervallo è ancora Alemao, dopo la rete decisiva a Vallecas, a piegare la difesa dello Strasburgo con il tap-in che porta avanti il Rayo. Nel recupero Enciso fallisce il rigore per riaccendere le speranze in Alsazia, al triplice fischio è festa per gli uomini di Inigo Perez.

