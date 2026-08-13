Europa League, il Besiktas approda agli spareggi aspettando Vlahovic. Pari show del Salisburgo

Vittoria di misura per il Besiktas di Italiano contro i cechi dello Hradec Kralove. Il club turco sblocca la gara al 40' con la rete di Cerny, l'unica del match che consente alla nuova squadra di Dusan Vlahovic di approdare all'ultimo turno delle qualificazioni di Europa League. L'ufficialità dell'ex Juventus con il Besiktas è arrivata nel pomeriggio - che ha ricevuto la prima ovazione dei suoi nuovi tifosi - con il calciatore serbo che ha firmato un contratto triennale da 7,5 milioni di euro a stagione. Passa il turno anche il Salisburgo grazie ad un pirotecnico pareggio contro il Pafos, squadra dell'ex Chelsea di David Luiz nonché avversario della Juventus nella scorsa Champions League. Il club cipriota sblocca la gara al 13' con Lele, per poi portarsi sul doppio vantaggio grazie al gol di Biel. Il club austriaco non molla - dopo aver vinto la gara d'andata per 1-0 -, trovando il gol del momentaneo 2-1 con Tabakovic. Il centravanti bosniaco siglerà poi altre due reti, firmando la tripletta personale e portando il match sul 3-2 per gli austriaci. Nel finale la rete di Mammadov ristabilisce la parità, ma il computo totale delle due gare segna 4-3 per il Salisburgo.