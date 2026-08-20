Tris Besiktas al Kauno Zalgiris nel playoff di Europa League. Vlahovic in campo 35’ ma resta a secco

Vlahovic in campo all'ora di gioco con il risultato già in cassaforte, il Besiktas passeggia contro il Kauno Zalgiris e si avvicina all'accesso nel girone unico di Europa League. Per gli uomini di Italiano è tutto facile e dopo appena 12' il vantaggio è doppio con le firme di Oh Hyeon-Gyu e Murillo. Al 59' un rigore di Kokcu allunga ulteriormente il divario prima dell'esordio del serbo ex Juve che non riesce però a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Stecca invece l'altra turca. A Trebisonda il Trabzonspor cede al Ferencvaros nonostante la presenza dal primo minuto di Momo Salah. Decide la rete al minuto 17 di Zachariassen.
Gli altri risultati
Dilaga il Lech che asfalta per 7-0 gli svizzeri del Thun. Si avvicinano alla League Phase insieme ai polacchi i connazionali dello Jagiellonia che calano il poker sull'Iberia 1999 e anche l'Anderlecht, 3-0 sul campo del Kairat Almaty. Vince in trasferta, di misura all'ultimo respiro, il Salisburgo a casa del Mjallby grazie ad un autogol di Pettersson al 91'. Terminano in parità Egnatia-Lillestrom 0-0 e Universitatea Craiova-Ararat 1-1