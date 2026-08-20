Tris Besiktas al Kauno Zalgiris nel playoff di Europa League. Vlahovic in campo 35’ ma resta a secco

Vlahovic in campo all'ora di gioco con il risultato già in cassaforte, il Besiktas passeggia contro il Kauno Zalgiris e si avvicina all'accesso nel girone unico di Europa League. Per gli uomini di Italiano è tutto facile e dopo appena 12' il vantaggio è doppio con le firme di Oh Hyeon-Gyu e Murillo. Al 59' un rigore di Kokcu allunga ulteriormente il divario prima dell'esordio del serbo ex Juve che non riesce però a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Stecca invece l'altra turca. A Trebisonda il Trabzonspor cede al Ferencvaros nonostante la presenza dal primo minuto di Momo Salah. Decide la rete al minuto 17 di Zachariassen.