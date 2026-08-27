Sorteggio Europa League: data e orario, chi può affrontare la Juve e tutto quello che c’è da sapere

Il campionato è già cominciato, a brevissimo toccherà alle coppe europee. La Juve , reduce dal successo all'esordio in Serie A contro il Frosinone e pronta a far fronte al problema dell'infortunio di Kenan Yildiz , conoscerà le proprie avversarie di Europa League in questa settimana, precisamente venerdì 28 agosto a partire dalle ore 13. Ma qual è il quadro della situazione nella competizione in questo momento? Di seguito tutto quello che c'è da sapere.

Juve in Europa League: le date

Innanzitutto le date: l'Europa League comincerà il 16-17 settembre. Il regolamento prevede un girone unico, esattamente come la Champions, con ogni squadra che disputerà 8 partite contro 8 squadre differenti (4 match in casa e 4 in trasferta). Queste le date del girone, prima di arrivare alla fase ad eliminazione diretta.

1ª giornata: 16-17 settembre 2026

2ª giornata: 15 ottobre 2026

3ª giornata: 22 ottobre 2026

4ª giornata: 5 novembre 2026

5ª giornata: 26 novembre 2026

6ª giornata: 10 dicembre 2026

7ª giornata: 21 gennaio 2027

8ª giornata: 28 gennaio 2027

La fase a eliminazione diretta, invece, si giocherà nelle seguenti date:

Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale: 26 maggio 2027 a Francoforte

La situazione squadre

Ad oggi ci sono già 24 squadre su 36 sicure di giocare l'Europa League. La definizione finale delle urne, e dunque dei possibili avversari della Juve nel giorne unico, non è ancora completa al momento. Le 12 squadre mancanti saranno promosse dai playoff (i match di ritorno sono in programma tutti giovedì 27 agosto). Al momento, considerando tutti i fattori, la situazione delle quattro urne dell'Europa League non è ancora definita per i motivi di cui sopra.