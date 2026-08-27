Vlahovic ko ma il Besiktas di Italiano vola in Europa League. Ok Benfica, Stella Rossa ribaltato!

Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano volano in Europa League. Già forte del 3-0 dell'andata, il Beskitas centra il main draw nonostante il ko all'ultimo round dei playoff sul campo dei lituani del Kauno Zalgiris: 1-0 il finale frimato Renan (64'). L'ex Juve - in campo dal 1' minuto e poi sostituito al 64' - si unisce dunque agli altri ex che potrebbero incrociare la Vecchia Signora nel tabellone principale, con il Bournemouth di Michele Di Gregorio e il Lione di Lois Openda - uscito sconfitto dalla folle notte del Parc OL - che attendono di conoscere l'esito del sorteggio in programma alle ore 13 di venerdì 28 agosto. Fra gli altri risultati, il Benfica supera in trasferta l'Aarhur per 3-1, dopo il 3-1 dell'andata. Il Nicosia ribalta invece l'1-0 della Truidense e guadagna la qualificazione grazie al 4-2 interno. Così anche il Viktoria Plzen, che ai supplementari si impone con il finale di 5-1 sullo Stella Rossa dopo il 3-0 subito all'andata. Queste tutte le altre squadre uscite vincitrici dagli spareggi: Ararat Armenia, Jagiellonia, Salisburgo, Lech Poznan, Ofi Creta, Anderlecht e Ferencvaros.