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Vlahovic ko ma il Besiktas di Italiano vola in Europa League. Ok Benfica, Stella Rossa ribaltato!

Le Aquile Nere centrano la qualificazione al tabellone principale. L'ex Juve parte titolare, poi il cambio nella ripresa
3 min
Europa LeagueBesiktasvlahovic
Vlahovic ko ma il Besiktas di Italiano vola in Europa League. Ok Benfica, Stella Rossa ribaltato!© Getty Images

Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano volano in Europa League. Già forte del 3-0 dell'andata, il Beskitas centra il main draw nonostante il ko all'ultimo round dei playoff sul campo dei lituani del Kauno Zalgiris: 1-0 il finale frimato Renan (64'). L'ex Juve - in campo dal 1' minuto e poi sostituito al 64' - si unisce dunque agli altri ex che potrebbero incrociare la Vecchia Signora nel tabellone principale, con il Bournemouth di Michele Di Gregorio e il Lione di Lois Openda - uscito sconfitto dalla folle notte del Parc OL - che attendono di conoscere l'esito del sorteggio in programma alle ore 13 di venerdì 28 agosto. Fra gli altri risultati, il Benfica supera in trasferta l'Aarhur per 3-1, dopo il 3-1 dell'andata. Il Nicosia ribalta invece l'1-0 della Truidense e guadagna la qualificazione grazie al 4-2 interno. Così anche il Viktoria Plzen, che ai supplementari si impone con il finale di 5-1 sullo Stella Rossa dopo il 3-0 subito all'andata. Queste tutte le altre squadre uscite vincitrici dagli spareggi: Ararat Armenia, Jagiellonia, Salisburgo, Lech Poznan, Ofi Creta, Anderlecht e Ferencvaros.

Europa League 2026/2027: il calendario

Queste le tappe fino alla finale di Francoforte in programma il 26 maggio:

  • 1ª giornata: 16-17 settembre
  • 2ª giornata: 15 ottobre
  • 3ª giornata: 22 ottobre
  • 4ª giornata: 5 novembre
  • 5ª giornata: 26 novembre
  • 6ª giornata: 10 dicembre
  • 7ª giornata: 21 gennaio
  • 8ª giornata: 28 gennaio
  • Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio
  • Ottavi di finale: 11 e 18 marzo
  • Quarti di finale: 8 e 15 aprile
  • Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 
  • Finale: 26 maggio, Francoforte.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

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