Milan-Benfica: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

MILANO - Arriva l'esordio in Europa League per Amorim con il suo Milan contro il suo passato: a San Siro arriva il Benfica, club con cui ha disputato gran parte della sua carriera da giocatore. In vista della sfida contro il Benfica, Amorim potrebbe presentare diverse novità di formazione: in difesa giocherà Terracciano (turno di riposo per Gila) insieme a De Winter e Pavlovic. Sugli esterni confermato Chukwueze a destra, mentre a sinistra Bartesaghi può partire titolare, con Moreira pronto a entrare a gara in corso come a Roma. A centrocampo la coppia formata da Musah e Jashari, sulla trequarti dietro la punta Goncalo Ramos - anche quest'ultimo affronterà la gara da ex, avendo trascorso metà carriera al club lusitano - spazio dal primo minuto ad Hutchinson e Cisse, ma è certo l'utilizzo nel secondo tempo anche di Pulisic che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe.Il Milan non ha mai perso nelle competizioni europee contro il Benfica nei sei precedenti disputati finora, con un bilancio di quattro vittorie e due pareggi, compresi i successi nelle due finali di Coppa dei Campioni del 1963 e del 1990. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato nella fase a gironi della Champions League 2007 (vittoria per 2-1 del Milan a San Siro e pareggio 1-1 a Lisbona).