“Spero di non svegliarmi più”, dramma Schuurs: dal ritiro sfiorato alla sfida contro la Juve

Oggi ritorna a Torino e si godrà l’abbraccio con la città che ha fatto parte della sua vita. Dopo aver saltato la sfida di campionato contro il Cambuur e, dunque, nonostante ci fosse un po’ di prudenza sulla certezza di volare verso Caselle, Perr Schuurs ci sarà: è tra i convocati del Nec che domani affronterà la Juve allo Stadium. Un ragazzo che ha ancora un conto aperto con una sfortuna balorda. Con un dramma, quello dell’infortunio al ginocchio rimediato il 21 ottobre 2023 contro l’Inter, che l’ha perseguitato quasi per tre anni. Un calvario che, in un’intervista al De Telegraaf, gli ha fatto balenare pensieri da brividi: «Avevo crisi di pianto e rabbia immensa. Una sera, quando non ne potevo più, ho detto alla mia ragazza: dormi bene, spero di non svegliarmi più. Ma amo troppo la mia ragazza e la mia famiglia per potermi togliere la vita. Eppure ci ho pensato. Non avrei potuto ricevere un segnale più chiaro per chiedere aiuto».