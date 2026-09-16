“Spero di non svegliarmi più”, dramma Schuurs: dal ritiro sfiorato alla sfida contro la Juve

Oggi ritorna a Torino e si godrà l’abbraccio con la città che ha fatto parte della sua vita. Dopo aver saltato la sfida di campionato contro il Cambuur e, dunque, nonostante ci fosse un po’ di prudenza sulla certezza di volare verso Caselle, Perr Schuurs ci sarà: è tra i convocati del Nec che domani affronterà la Juve allo Stadium. Un ragazzo che ha ancora un conto aperto con una sfortuna balorda. Con un dramma, quello dell’infortunio al ginocchio rimediato il 21 ottobre 2023 contro l’Inter, che l’ha perseguitato quasi per tre anni. Un calvario che, in un’intervista al De Telegraaf, gli ha fatto balenare pensieri da brividi: «Avevo crisi di pianto e rabbia immensa. Una sera, quando non ne potevo più, ho detto alla mia ragazza: dormi bene, spero di non svegliarmi più. Ma amo troppo la mia ragazza e la mia famiglia per potermi togliere la vita. Eppure ci ho pensato. Non avrei potuto ricevere un segnale più chiaro per chiedere aiuto».
Schuurs, l'erede designato di Bremer
Dal sogno all’incubo, senza mai vedere la fine. Il legame di Schuurs con Torino parte da lontano. Il Toro lo compra nell’estate 2022: è lui l’erede designato di Gleison Bremer. Arriva dall’Ajax, è una bella intuizione di Davide Vagnati (ancora in contatto col giocatore: si sono incontrati qualche giorno fa in Olanda) e Cairo gli mette tra le mani circa 13 milioni di euro. Ben spesi, per il rendimento dell’olandese al primo anno: subito una grande stagione agli ordini di Ivan Juric, stregato dalle potenzialità del centrale. Anche dal punto di vista ambientale Schuurs ci mette poco ad innamorarsi di Torino: ha amato il salottino sabaudo e non era difficile vederlo passeggiare in centro con la compagna Roos. Dai tifosi granata ha ricevuto tanto affetto, che ha sempre ricambiato sul campo ma non solo: gentile e disponibile in qualsiasi occasione, anche all’esterno del Filadelfia.
Dall'interesse dell'Inter al calvario infinito
Una volta una giovane tifosa gli ha persino regalato un barattolo di pesto ligure, estremamente apprezzato da Perr. Le voci di mercato iniziano a riguardarlo da vicino. L’Inter nell’estate 2023 si muove per Schuurs, ma Ausilio non si presenta da Cairo con l’intenzione di mettere sul piatto almeno 35 milioni. Così i nerazzurri virano su Pavard e l’olandese resta al Toro, non senza un pizzico di stizza: sperava di cogliere subito l’occasione del salto in volo, però, anzi si rimette a testa bassa a disposizione fino al grave infortunio: gli salta il legamento crociato anteriore del ginocchio. Un problema serio, con una prognosi che da lunga diventa eterna. Sembra sempre sul punto di rientrare, ma il ginocchio sinistro fa male. Malissimo. E non si comprendono le cause. Così ad agosto 2024 Schuurs finisce nuovamente sotto i ferri, con ipotesi di rientro fin troppo ottimistiche: l’auspicio del Toro era quello di riabbracciarlo tra ottobre e novembre. Ci sperava Vanoli più di tutti (così come l’anno dopo Baroni, che si presentò così: «Il primo giorno di ritiro mi disse che ci sarebbe stato alla prima giornata»), salvo poi arrendersi in primavera: Perr non sarebbe più rientrato. C’è chi addirittura ipotizzava l’addio al calcio.
Schuur ritrova Torino: affronterà la Juve col Nec
Si arriva, a passo spedito, alla rescissione di un contratto in scadenza a giugno: il passaggio viene solo anticipato di qualche mese. Per una motivazione economica: il compenso dell’assicurazione garantito ai granata. Una sorta di risarcimento, più che legittimo, per la lunghissima assenza. Schuurs lascia Torino con una promessa: «Un giorno tornerò». La storia ha comunque un lieto fine: la firma col Nec. Con tanto di gol all’esordio contro il Pec Zwolle. Un nuovo inizio, una rinascita, la prima pietra per dimenticare tre anni terribili. Perr conserva uno splendido ricordo di Torino e si augura di regalare una gioia ai propri ex tifosi proprio contro la Juve. Una sceneggiatura da film, per un ragazzo che nel calcio ha toccato il cielo con un dito, ma ha anche visto da vicino l’angoscia delle tenebre.
Oggi ritorna a Torino e si godrà l’abbraccio con la città che ha fatto parte della sua vita. Dopo aver saltato la sfida di campionato contro il Cambuur e, dunque, nonostante ci fosse un po’ di prudenza sulla certezza di volare verso Caselle, Perr Schuurs ci sarà: è tra i convocati del Nec che domani affronterà la Juve allo Stadium. Un ragazzo che ha ancora un conto aperto con una sfortuna balorda. Con un dramma, quello dell’infortunio al ginocchio rimediato il 21 ottobre 2023 contro l’Inter, che l’ha perseguitato quasi per tre anni. Un calvario che, in un’intervista al De Telegraaf, gli ha fatto balenare pensieri da brividi: «Avevo crisi di pianto e rabbia immensa. Una sera, quando non ne potevo più, ho detto alla mia ragazza: dormi bene, spero di non svegliarmi più. Ma amo troppo la mia ragazza e la mia famiglia per potermi togliere la vita. Eppure ci ho pensato. Non avrei potuto ricevere un segnale più chiaro per chiedere aiuto».
Schuurs, l'erede designato di Bremer
Dal sogno all’incubo, senza mai vedere la fine. Il legame di Schuurs con Torino parte da lontano. Il Toro lo compra nell’estate 2022: è lui l’erede designato di Gleison Bremer. Arriva dall’Ajax, è una bella intuizione di Davide Vagnati (ancora in contatto col giocatore: si sono incontrati qualche giorno fa in Olanda) e Cairo gli mette tra le mani circa 13 milioni di euro. Ben spesi, per il rendimento dell’olandese al primo anno: subito una grande stagione agli ordini di Ivan Juric, stregato dalle potenzialità del centrale. Anche dal punto di vista ambientale Schuurs ci mette poco ad innamorarsi di Torino: ha amato il salottino sabaudo e non era difficile vederlo passeggiare in centro con la compagna Roos. Dai tifosi granata ha ricevuto tanto affetto, che ha sempre ricambiato sul campo ma non solo: gentile e disponibile in qualsiasi occasione, anche all’esterno del Filadelfia.