Amorim sa già com’è il frullatore: niente limiti! Se perdi c'è un prezzo da pagare

Stasera alle 21 a San Siro ci saranno in campo nove Champions League, sette per il Milan e due per il Benfica . Peccato, però, che due fra i club più prestigiosi e storici del calcio continentale si affrontino nella prima giornata dalla fase a campionato dell’ Europa League e che in palio ci sia un “bottino” di 40 milioni circa , se si arriverà a tagliare il traguardo di Francoforte il 26 maggio 2027. Niente a che vedere, dunque, con la cascata di soldi che pioverà su chi trionferà in Champions - il Psg a giugno ha portato a casa più di 145 milioni ; 71 quelli arrivati nelle casse dell’ Inter eliminata nei playoff -, però è evidente che per il Milan, in particolare, la partecipazione alla seconda coppa europea della Uefa rappresenti un’opportunità da sfruttare al massimo. Al di là della questione economica, comunque importante - i rossoneri sanno già che, come minimo, incasseranno fra partecipazione e quote varie circa 13.5 milioni -, il Milan ha l’obbligo di riabilitare la propria immagine a livello europeo dopo essere rimasta fuori dalle coppe nella scorsa stagione.

Amorim: "Critiche senza vittoria? Siamo il Milan, è normale"

Gerry Cardinale questa sera non ci sarà - in suo vice potrebbe esserci Ibrahimovic, tornato lunedì a Milanello dopo sei mesi d’assenza -, tornerà domenica per la sfida al Lecce, però si aspetta che la squadra faccia un percorso da Milan in questa edizione di Europa League. In fondo, come dice un vecchio adagio, vincere aiuta a vincere e questo torneo non dovrà essere visto dal gruppo rossonero come un ostacolo nella corsa alla zona Champions (scudetto...) in campionato, ma come l’occasione per crescere e plasmare il dna giusto che servirà per tornare a competere ad alti livelli in ogni competizione. Tant’è che ieri Ruben Amorim - che col Manchester United è arrivato in finale due stagioni fa, perdendo col Tottenham -, non si è voluto porre limiti: «Siamo il Milan, una grande squadra, e per la mia esperienza in tali club non ci sono obiettivi minimi da raggiungere - ha esordito il tecnico portoghese -. Se non vinceremo, saremo soggetti a critiche, anche selvagge, è normale che sia così in una società come il Milan, è il prezzo da pagare. Comunque non esiste un obiettivo, bisogna vincere la prossima partita, poi quella successiva e così via. L’obiettivo è sempre e solo uno, vincere».

"Benfica? Non potevo non accettare la proposta del Milan"

Per Amorim quella di stasera sarà una sfida particolare. Da calciatore ha militato per sette stagioni nel Benfica (vincendo 4 campionati e 8 coppe nazionali), poi ha spiccato il volo da allenatore dello Sporting Lisbona (6 titoli complessivi compresi due campionati): «Per me sarà una partita speciale - ha sottolineato -. Se c’è stata la possibilità di andare ad allenare lì? Dopo lo United la mia idea era chiara, volevo fermarmi e in caso di chiamata da un club portoghese avrei detto di no, ma non potevo non accettare la proposta del Milan. Il Portogallo mi manca, però Milano ora è la mia seconda casa e il mio progetto è voler restare a lungo qua». Arrivare in fondo in Europa League, potrebbe aiutare: «La gara con la Lazio? Il problema non è stato nella formazione iniziale, ma l'atteggiamento fra un tempo e l'altro - ha concluso -. Ho le idee chiare su cosa mi possono dare i calciatori, ma è impossibile con tre competizioni pensare di far giocare sempre gli stessi undici, dovrà ruotare, la formazione cambierà spesso, sarà necessario farlo».