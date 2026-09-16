Ramos, notte in famiglia: "Per la prima volta tiferò contro, ma se faccio gol non esulto"

Gonçalo Ramos contro il suo passato, la sua “famiglia”, contro il Benfica del presidente Manuel Rui Costa, uno che a San Siro ha lasciato più di un ricordo. Gonçalo Ramos contro Vangelis Pavlidis, ovvero 1 gol segnato contro 14. Già, perché il ruolino di marcia del centravanti greco in questo avvio di stagione è di quelli da far impallidire anche un bomber letale come il Malen romanista. Complice l’inizio anticipato del campionato portoghese (già sei giornate contro le quattro della Serie A) e i tre turni preliminari di Europa League disputati dal Benfica, Pavlidis ha già messo insieme 11 presenze su 12 gare totali della sua squadra, realizzando addirittura 14 reti. L’acquisto più caro della storia del Milan - «non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del club, c’è pressione perché rappresento una grande società, con l’esigenza di vincere e di alzare trofei», la frase del portoghese al canale della Uefa - è invece fermo a uno, quello segnato al Venezia proprio a San Siro, dove Ramos ha finora giocato solo una partita («finalmente torniamo a giocare in casa, ha un sapore diverso»).
Ramos: "Cercherò di non esultare, il Benfica è..."
La seconda sarà contro la squadra dove è cresciuto, entrando nel settore giovanile a 12 anni, rimanendoci per altri dieci, prima di trasferirsi al Psg. Il Benfica per Ramos è casa, 106 le gare giocare, 41 i gol segnati di cui ben 27 nell’annata ’22-23, quella che convinse i francesi ad acquistarlo per 65 milioni. Il Milan lo ha pagato dieci in più e da lui si aspetta tanto. Magari un altro gol già da stasera, anche se «cercherò di non esultare, il Benfica è casa mia, ho passato più tempo all’accademia, il Benfica Campus, che con la mia famiglia. Però voglio segnare - ha aggiunto poi a “Sport Tv” - , probabilmente è la prima volta in vita mia che tiferò contro il Benfica e che desidererò la loro sconfitta». Sarà pure la prima da avversario. Gonçalo Ramos sta dividendo l’opzione pubblica e i tifosi. Gioca bene, permettere alla squadra di applicare le proprie trame di gioco, ma è anche poco servito in zona-gol (ad eccezione della gara col Venezia dove oltre a segnare, ha fallito almeno tre occasioni).
"Non segno da due partite ma non è importante"
Lui non sembra patire il digiuno: «Non segno da due partite, ma non è importante che faccia uno o più gol, son qui per la squadra ed importante che vinca. Io potrei anche giocare malissimo e fare gol, oppure fare una grande prestazione e non segnare - ha aggiunto -; ogni gara è un’occasione fondamentale per dimostrare il proprio valore». Lunedì a Milanello il centravanti portoghese ha scambiato due chiacchiere con Ibrahimovic che però non gli ha dispensato consigli: «È stato gentile, mi ha chiesto come mi trovo. Lui è una leggenda, mi ha accolto al Milan e avere il suo appoggio è molto importante». Per Gonçalo Ramos, se Amorim non cambierà idea oggi, sarà la quinta gara consecutiva da titolare. Lui e Maignan sono i punti fermi di un Milan che stasera Amorim potrebbe cambiare, forse pure troppo, lasciando inizialmente in panchina Gila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic. Anche Gabbia, recuperato partirà fuori. Sulla trequarti, possibile prima da titolare per l'inglese Hutchinson, in difesa potrebbe trovare spazio Filippo Terracciano