Ramos, notte in famiglia: "Per la prima volta tiferò contro, ma se faccio gol non esulto"

Gonçalo Ramos contro il suo passato , la sua “famiglia”, contro il Benfica del presidente Manuel Rui Costa , uno che a San Siro ha lasciato più di un ricordo. Gonçalo Ramos contro Vangelis Pavlidis, ovvero 1 gol segnato contro 14 . Già, perché il ruolino di marcia del centravanti greco in questo avvio di stagione è di quelli da far impallidire anche un bomber letale come il Malen romanista. Complice l’inizio anticipato del campionato portoghese (già sei giornate contro le quattro della Serie A) e i tre turni preliminari di Europa League disputati dal Benfica, Pavlidis ha già messo insieme 11 presenze su 12 gare totali della sua squadra, realizzando addirittura 14 reti . L’acquisto più caro della storia del Milan - «non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del club, c’è pressione perché rappresento una grande società, con l’esigenza di vincere e di alzare trofei», la frase del portoghese al canale della Uefa - è invece fermo a uno, quello segnato al Venezia proprio a San Siro, dove Ramos ha finora giocato solo una partita («finalmente torniamo a giocare in casa, ha un sapore diverso»).

Ramos: "Cercherò di non esultare, il Benfica è..."

La seconda sarà contro la squadra dove è cresciuto, entrando nel settore giovanile a 12 anni, rimanendoci per altri dieci, prima di trasferirsi al Psg. Il Benfica per Ramos è casa, 106 le gare giocare, 41 i gol segnati di cui ben 27 nell’annata ’22-23, quella che convinse i francesi ad acquistarlo per 65 milioni. Il Milan lo ha pagato dieci in più e da lui si aspetta tanto. Magari un altro gol già da stasera, anche se «cercherò di non esultare, il Benfica è casa mia, ho passato più tempo all’accademia, il Benfica Campus, che con la mia famiglia. Però voglio segnare - ha aggiunto poi a “Sport Tv” - , probabilmente è la prima volta in vita mia che tiferò contro il Benfica e che desidererò la loro sconfitta». Sarà pure la prima da avversario. Gonçalo Ramos sta dividendo l’opzione pubblica e i tifosi. Gioca bene, permettere alla squadra di applicare le proprie trame di gioco, ma è anche poco servito in zona-gol (ad eccezione della gara col Venezia dove oltre a segnare, ha fallito almeno tre occasioni).

"Non segno da due partite ma non è importante"

Lui non sembra patire il digiuno: «Non segno da due partite, ma non è importante che faccia uno o più gol, son qui per la squadra ed importante che vinca. Io potrei anche giocare malissimo e fare gol, oppure fare una grande prestazione e non segnare - ha aggiunto -; ogni gara è un’occasione fondamentale per dimostrare il proprio valore». Lunedì a Milanello il centravanti portoghese ha scambiato due chiacchiere con Ibrahimovic che però non gli ha dispensato consigli: «È stato gentile, mi ha chiesto come mi trovo. Lui è una leggenda, mi ha accolto al Milan e avere il suo appoggio è molto importante». Per Gonçalo Ramos, se Amorim non cambierà idea oggi, sarà la quinta gara consecutiva da titolare. Lui e Maignan sono i punti fermi di un Milan che stasera Amorim potrebbe cambiare, forse pure troppo, lasciando inizialmente in panchina Gila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic. Anche Gabbia, recuperato partirà fuori. Sulla trequarti, possibile prima da titolare per l'inglese Hutchinson, in difesa potrebbe trovare spazio Filippo Terracciano