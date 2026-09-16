Milan-Benfica, diretta Europa League: risultato in tempo reale, Amorim sfida Marco Silva

Il Milan riceve il Benfica a San Siro nel primo turno della fase a girone unico dell'Europa League 2026-27. Vincere è l'unico obiettivo della formazione rossonera: Ruben Amorim lo ha ribadito a più riprese alla vigilia del debutto. Il Milan torna a respirare l'aria del calcio continentale 574 giorni dopo l'ultima partita - contro il Feyenoord a febbraio 2025 - e Amorim non ha adottato pretattica, né un profilo basso. Anzi, ha alzato ancora di più l'asticella: "Il nostro obiettivo è di arrivare in fondo, ci sono tante squadre competitive. La differenza la fa poter contare su una rosa degna di questo il nome. Lo sforzo deve essere di tutti. Siamo il Milan, non esiste l'obiettivo minimo" ha detto l'allenatore rossonero ieri in conferenza stampa. Segui la diretta della gara di San Siro sul nostro sito.

21:00 CALCIO D'INIZIO Iniziata la sfida di San Siro. 20:49 L'arbitro della sfida Sarà il fischietto australiano Jarred Gillett a dirigere la partita fra Milan e Benfica. Gillett, che dal 2019 è affiliato alla Football Association inglese, è all'esordio nella fase campionato delle competizioni europee. Con lui gli assistenti Neil Davies e Nick Greenhalgh, il quarto uomo Tony Harrington e al Var Stuart Attwell e il polacco Tomasz Kwiatkowski. 20:34 I numeri del Milan in campionato Le statistiche della squadra rossonera in questo avvio di stagione in Serie A.

20:32 Le due panchine Torriani, Estupiñán, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot, Modric, Diego Moreira, Tomori, Gila, Gabbia, Saelemaekers, Camarda per il Milan. Samuel Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Schjelderup, Prestiani, Dahl, Rafa Silva, Echeverri, Anísio Cabral per il Benfica. 20:20 Scaroni a pranzo con Rui Costa "Il Milan vuole vincere sempre": il presidente rossonero non si nasconde e fissa gli obiettivi della squadra che debutterà in Coppa a San Siro contro la squadra portoghese. Parole a margine del pranzo UEFA con Rui Costa, il numero uno del Benfica e storico campione del Milan. 20:05 Numeri e curiosità Ecco statistiche molto importanti sulla sfida tra Milan e Benfica.