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Milan-Benfica, diretta Europa League: risultato in tempo reale, Amorim sfida Marco Silva

I rossoneri debuttano nella competizione europea ospitando la formazione portoghese a San Siro
5 min
liveblogMilan-BenficaEuropa League
Milan
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    Benfica
    Benfica
      0 - 0
      1' 1° tempo
      Europa LEAGUE - 16.09.2026
      Stadio Giuseppe Meazza

      Arbitro Jarred Gillett
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Milan
      0 - 0
      1' 1° tempo
      Benfica
      Aggiorna

      Il Milan riceve il Benfica a San Siro nel primo turno della fase a girone unico dell'Europa League 2026-27. Vincere è l'unico obiettivo della formazione rossonera: Ruben Amorim lo ha ribadito a più riprese alla vigilia del debutto. Il Milan torna a respirare l'aria del calcio continentale 574 giorni dopo l'ultima partita - contro il Feyenoord a febbraio 2025 - e Amorim non ha adottato pretattica, né un profilo basso. Anzi, ha alzato ancora di più l'asticella: "Il nostro obiettivo è di arrivare in fondo, ci sono tante squadre competitive. La differenza la fa poter contare su una rosa degna di questo il nome. Lo sforzo deve essere di tutti. Siamo il Milan, non esiste l'obiettivo minimo" ha detto l'allenatore rossonero ieri in conferenza stampa. Segui la diretta della gara di San Siro sul nostro sito.

      21:00

      CALCIO D'INIZIO

      Iniziata la sfida di San Siro.

      20:49

      L'arbitro della sfida

      Sarà il fischietto australiano Jarred Gillett a dirigere la partita fra Milan e Benfica. Gillett, che dal 2019 è affiliato alla Football Association inglese, è all'esordio nella fase campionato delle competizioni europee. Con lui gli assistenti Neil Davies e Nick Greenhalgh, il quarto uomo Tony Harrington e al Var Stuart Attwell e il polacco Tomasz Kwiatkowski.

      20:34

      I numeri del Milan in campionato

      Le statistiche della squadra rossonera in questo avvio di stagione in Serie A.

      20:32

      Le due panchine

      Torriani, Estupiñán, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot, Modric, Diego Moreira, Tomori, Gila, Gabbia, Saelemaekers, Camarda per il Milan. Samuel Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Schjelderup, Prestiani, Dahl, Rafa Silva, Echeverri, Anísio Cabral per il Benfica.

      20:20

      Scaroni a pranzo con Rui Costa

      "Il Milan vuole vincere sempre": il presidente rossonero non si nasconde e fissa gli obiettivi della squadra che debutterà in Coppa a San Siro contro la squadra portoghese. Parole a margine del pranzo UEFA con Rui Costa, il numero uno del Benfica e storico campione del Milan.

      20:05

      Numeri e curiosità

      Ecco statistiche molto importanti sulla sfida tra Milan e Benfica.

      19:53

      Le formazioni ufficiali

      MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. All. Amorim 

      BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Tomás Araújo, El Karouani; Aursnes, Joao Palhinha; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. All. Marco Silva 

      19:44

      Le parole di Marco Silva alla vigilia

      "Che avversario mi aspetto? Una partita molto difficile, senza dubbio.Due squadre abituate a stare in un'altra competizione e non in Europa League, per la loro storia e per quello che sono stati gli ultimi anni nelle coppe europee. La realtà, però, è che entrambe si trovano in Europa League. Sarà una sfida davvero complicata. Il loro allenatore ci conosce bene" ha detto il tecnico dei portoghesi ieri in conferenza stampa.

      19:30

      Presidente e doppio ex, così Rui Costa vive Milan-Benfica

      Il numero 1 delle Aquile ha detto la sua sulla sfida tra le formazioni di Amorim e Marco Silva valida per la prima giornata di Europa League. LEGGI L'ARTICOLO

      19:16

      I possibili titolari del Benfica

      BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Lenglet, Tomas Araujo, Banjaqui; Barreiro, Palinha; Schjelderup, Prestianni, Lukebakio; Pavlidis. All. Marco Silva.

      19:03

      La probabile formazione del Milan

      MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim. A disposizione: P.Terracciano, Torriani, Gabbia, Tomori, Gila, Diawara, Estupinan, Moreira, Modric, Comotto, Rabiot, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Pulisic, Camarda. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

      San Siro, Milano

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

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