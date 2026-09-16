Celta ko, l'Omonia vince la sfida tra avversarie della Juve. Poker Sparta Praga

In attesa del Milan e della Juventus , la fase campionato di Europa League si è aperta oggi con le due sfide delle 18:45. A Yerevan, lo Sparta Praga ha sconfitto 4-1 l' Ararat-Armenia grazie alla doppietta di Tobias Guddal e alle reti di John Mercado e Patrik Vydra . Per i padroni di casa, che nell'ultima giornata della League Phase sfideranno proprio il Milan, a segno Bruno Wilson .

L'Omonia batte il Celta

È terminato 1-0 invece l'altro anticipo tra Omonia Nicosia e Celta Vigo. Al GSP Stadium di Nicosia, i ciprioti hanno avuto la meglio grazie al gol di Jure Balkovec nel finale. Entrambe le squadre affronteranno la Juventus in questa Europa League: gli spagnoli già nel prossimo turno, giovedì 15 ottobre alle 21 al Balaidos, mentre l'Omonia sarà ospite all'Allianz Stadium giovedì 26 novembre alle 21 nella quinta giornata. Tra poco in programma gli altri 7 incontri serali, tra cui quello di San Siro tra Milan e Benfica. Domani invece tocca alla Juve, che ospiterà gli olandesi del NEC.