Amorim dopo il ko Milan: "Teniamo palla ma ci manca creatività vicino all'area. Abbiamo perso ma..."

"La mia idea è giocare a calcio e cercare il dominio del gioco. A volte abbiamo più problemi quando abbiamo la palla rispetto a quando ce l'hanno gli avversari". Il Milan perde in casa col Benfica e Ruben Amorim spiega così la prestazione e i principali aspetti negativi dei suoi giocatori. "Stiamo cercando di creare automatismi per avere più possesso e lo abbiamo avuto nel secondo tempo, ma abbiamo bisogno di lavoro, perché teniamo la palla ma ci manca creatività vicino all'area. Nel primo tempo dopo il gol subito abbiamo perso la bussola, vogliamo fare tutto velocemente ma senza qualità. Perdiamo palla nei momenti più pericolosi", ha dichiarato il tecnico rossonero a Sky Sport.

"Non siamo organizzati e nessuno va in profondità"

Sul cattivo approccio alla partita, com'era avvenuto anche contro la Lazio: "Non so se sia un problema mentale, è la seconda gara di fila in cui nel primo tempo non siamo in partita - ammette Amorim -. Non possiamo concedere gol quando difendiamo l'area, perché abbiamo già tanti problemi a creare, per cui tutto diventa più difficile. Lavorare sulla difesa? Credo che tutto sia collegato. Non siamo molto organizzati, se guardiamo il primo gol bisognava tenere la posizione fuori dall'area: quando un giocatore conduce la palla noi siamo già dentro la nostra area e questi sono dettagli da migliorare. Dobbiamo migliorare in fase difensiva". Secondo l'allenatore portoghese, il grande problema nella fase offensiva del suo Milan sta nel fatto che "nessuno va in profondità, specialmente nel primo tempo, non corriamo dietro la difesa. Ne abbiamo parlato nell'intervallo, nel secondo tempo loro aspettavano le nostre transizioni ma noi non abbiamo creato opportunità. Il secondo tempo lo abbiamo iniziato bene, ma loro hanno raddoppiato subito e tutto si è complicato".

"Oggi abbiamo perso ma troveremo soluzioni"

Amorim ha spiegato perché non è ripartito dal secondo tempo dell'Olimpico: "Rabiot ha fatto i primi 90 minuti e non sapevamo se fosse in grado di farli anche oggi. Lo stesso vale per Pulisic dopo 45 minuti, siamo consapevoli della sua condizione. Moreira non ha lavorato con la squadra per due giorni a causa di un problema personale, per cui a volte ci sono questioni che la gente non conosce ma io devo gestire tutto. Dobbiamo migliorare come squadra, non è questione di due o tre giocatori che non hanno giocato: non accompagnamo l'area avversaria, dobbiamo essere più precisi e organizzati perché non creiamo tanto". Chiusura sul modulo: "Confermo questo sistema di gioco o cambio qualcosa? Io in realtà cambio di continuo, a volte devo cominciare con una base, abbiamo 2 mesi di lavoro, oggi abbiamo perso ma troveremo soluzioni per adattarci, perché dobbiamo anche vincere".