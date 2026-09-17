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Festa Ofi, Cantalapiedra e Kanellopoulos piegano l'Hoffenheim. Al Salisburgo basta Tabakovic

Tutti i risultati validi per la prima giornata della fase a girone unico di Europa League. In campo anche Vlahovic e il Bournemouth Di Gregorio
2 min
Europa Leaguevlahovicdi gregorio

Esordio vincente per l'Ofi Creta, che alla prima giornata di Europa League supera in casa l'Hoffenheim con il finale di 2-0: decidono l'incontro Cantalapiedra (30') e Kanellopoulos (84'). Bene anche il Salisburgo, che sul campo del Levski Sofia raccoglie i primi 3 punti in classifica grazie alla rete di Tabakovic (39'). Fra gli altri incontri di giornata, il Besiktas di Vlahovic (schierato dal 1') affronta in casa il Marsiglia, mentre il Bournemouth di Di Gregorio (vice di Petrovic) è impegnato in trasferta contro la Real Sociedad, avversaria della Juventus all'ultima giornata della fase a girone unico. Così anche il Ferencvaros, che i bianconeri sfideranno alla penultima giornata, è atteso sul campo del Celtic.

Le avversarie della Juve in Europa League

  • 17 settembre 2026, ore 21 – Juventus-Nec Nijmegen
  • 15 ottobre 2026, ore 21 – Celta Vigo-Juventus
  • 22 ottobre 2026, ore 18:45 – Juventus-Rennes
  • 5 novembre 2026, ore 21 – Az Alkmaar-Juventus
  • 26 novembre 2026, ore 21 – Juventus-Omonia Nicosia
  • 10 dicembre 2026, ore 18:45 – Hapoel Beer Sheva-Juventus
  • 21 gennaio 2027, ore 18:45 – Ferencvaros-Juventus
  • 28 gennaio 2027, ore 21 – Juventus-Real Sociedad

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

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