Festa Ofi, Cantalapiedra e Kanellopoulos piegano l'Hoffenheim. Al Salisburgo basta Tabakovic

Esordio vincente per l'Ofi Creta, che alla prima giornata di Europa League supera in casa l'Hoffenheim con il finale di 2-0: decidono l'incontro Cantalapiedra (30') e Kanellopoulos (84'). Bene anche il Salisburgo, che sul campo del Levski Sofia raccoglie i primi 3 punti in classifica grazie alla rete di Tabakovic (39'). Fra gli altri incontri di giornata, il Besiktas di Vlahovic (schierato dal 1') affronta in casa il Marsiglia, mentre il Bournemouth di Di Gregorio (vice di Petrovic) è impegnato in trasferta contro la Real Sociedad, avversaria della Juventus all'ultima giornata della fase a girone unico. Così anche il Ferencvaros, che i bianconeri sfideranno alla penultima giornata, è atteso sul campo del Celtic.