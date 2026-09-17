"Voglio dimenticarlo, dolore per due anni. Mentalmente...": Schuurs, il ricordo struggente dell'infortunio

"Sono felice di essere entrato, ma abbiamo perso 5-0 e non va bene". Così Perr Schuurs a Sky Sport dopo la netta sconfitta del suo NEC contro la Juventus in Europa League . Il difensore ex Torino ha rivelato di aver sentito alcuni suoi ex compagni prima della partita: "Ho sentito Vlasic, che è ancora un amico, ma anche altri come Moretti o i fisioterapisti, quasi tutti".

"Mi serve ancora un po' di ritmo"

Entrato al 67° minuto, quando la partita era già ampiamente compromessa per i suoi, Schuurs ha spiegato anche come si sente fisicamente: "Quando non giochi per tre anni bisogna aspettare ancora un po': voglio andare troppo veloce, sono così. Ma per il ginocchio devo prendere tempo, anche oggi ho sentito che mi serve ancora un po' di ritmo". Il difensore olandese è tornato a giocare questa stagione dopo quasi tre anni di stop a causa di un grave infortunio al ginocchio: "Quanto è stato difficile ripartire? Sono stati anni molto difficili: il calcio è la mia vita, quando non puoi giocare, mentalmente è molto difficile. Per due anni ho provato dolore tutti i giorni, non ero felice e anche per la mia famiglia è stato complicato, ma voglio dimenticare quelle sensazioni", ha aggiunto. Infine un'impressione sulla Juventus: "Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile, loro sono troppo forti per noi. Ma dobbiamo guardare avanti, abbiamo ancora 7 partite e dobbiamo vincere la prossima".