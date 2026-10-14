"Juve top mondiale, noi come col Barcellona. E limitati dalle regole": Giraldez lancia il Celta Vigo

Il prossimo avversario della Juventus in Europa League sarà il Celta Vigo , match in programma giovedì 15 ottobre alle 21:00. La squadra spagnola è una formazione da non prendere sotto gamba, anche se dovranno fare a meno di ben 5 giocatori per infortunio . Carl Starfelt, Borja Iglesias, Miguel Román, Pablo Durán e Jones El-abdellaoui, infatti, non sono stati convocati ( ecco quelli della Juventus ). Tra i tanti argomenti trattati nel corso della conferenza stampa pre partita, l'allenatore del Celta Vigo, Claudio Giraldez , ha parlato anche di questo: " Stiamo attraversando un periodo sfortunato per quanto riguarda gli acciacchi fisici e gli infortuni . Oltre a quelli di Miguel, Jones e Carl, ci sono stati quelli di Iago e Antañón, che sono appena tornati. Perdiamo Pablo per questa partita: ha subito un colpo che gli ha provocato un edema. Vedremo se Durán riuscirà a esserci domenica. Ieri Borja ha fatto un movimento sbagliato in allenamento e ha nuovamente accusato un fastidio al soleo. È un peccato, ma abbiamo una rosa ampia e lunga , con giocatori tutti più o meno dello stesso livello. Sono convinto che riusciremo a schierare un undici titolare e a fare dei cambi capaci di mantenere un livello elevato ".

I limiti imposti dalle regole: "Non possiamo contare su diversi giocatori"

Anche la Juventus, però, dovrà fare i conti con diverse assenze: "Io penso alla nostra squadra e ai nostri giocatori. Rispetto la rosa della Juventus: non soltanto per uno o due singoli che potrebbero mancare, ma perché chiunque scenda in campo è un giocatore di livello mondiale. Preferirei avere tutti i nostri giocatori disponibili, indipendentemente dalle assenze degli avversari. Vogliamo recuperare tutti il prima possibile. Inoltre, per la competizione europea non possiamo contare su diversi giocatori del Fortuna (la seconda squadra del Celta ndr) a causa dei vincoli relativi alle iscrizioni, all'età e agli anni trascorsi nel club. Queste regole limitano molto di più le nostre possibilità rispetto alla Liga e ci impediscono di convocare alcuni giovani offensivi che altrimenti potrebbero essere a disposizione. Vorremmo avere più giocatori, ma riusciremo comunque a schierare un undici molto competitivo. Sono abituato a fare rotazioni: non mi concentro su chi manca, ma su chi ho a disposizione".

"Juve tra le più forti d'Europa"

Nel corso dell'ultima partita, però, il Celta ha pareggiato 0-0 contro l'Elche: "Contro l'Elche non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Dal punto di vista dell'organizzazione tattica non abbiamo fatto male, ma ci sono mancati intensità e pressing. Non siamo riusciti a recuperare il pallone nella metà campo avversaria. Forse anche a causa della pausa che avevamo appena affrontato e del caldo, ci è mancata la lucidità necessaria per attaccare bene, far girare di più il pallone e uscire dal loro pressing. Se non sei efficace nel pressing e non attacchi bene, non basta: non è il modo in cui siamo abituati a giocare. Abbiamo difeso bene le loro transizioni, ci siamo comportati bene con il blocco basso e sui calci piazzati. In ciascuno dei due tempi abbiamo avuto 10-15 minuti in cui abbiamo attaccato con intelligenza e precisione, ma non è stato sufficiente per vincere. Quanto peggiore è il tuo pressing contro una squadra dotata di maggiore talento, tanto più diventa difficile resistere durante la partita e riuscire a competere. Domani affrontiamo una delle squadre più talentuose d'Europa. Dovremo essere molto solidi in fase difensiva, come abbiamo fatto contro altre squadre, per esempio Real Madrid e Barcellona, ma dovremo anche attaccare molto bene. Dobbiamo attaccare molto bene".