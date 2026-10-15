Il cammino del Milan di Amorim in Europa League non è iniziato nel migliore dei modi: il tecnico portoghese ha dovuto fare i conti con il proprio passato (da calciatore) a seguito della sconfitta casalinga contro il Benfica per 2-0 . I rossoneri sono dunque a caccia della prima vittoria europea, e dovranno dare il tutto per tutto in Austria contro il Salisburgo di Rohl per rimettersi in carreggiata. I padroni di casa hanno esordito con una vittora in casa del Levski grazie alla rete del solito Tabakovic - colui che ha sbattuto fuori l'Italia dai Mondiali con la sua Bosnia - autore finora di 5 gol in stagione, che diventano 10 se si contano anche quelli effettuati durante i playoff di Europa League . La difesa rossonera avrà dunque un compito importante, ovvero quello di contenere il centravanti bosniaco. Il Milan, invece, lì davanti punterà sul talento del giovane Camarda , che farà rifiatare Goncalo Ramos. Buona diretta a tutti!

17:48

Salisburgo-Milan: le scelte di Rohl e Amorim

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Cisse, Loftus-Cheek; Camarda. All. Amorim.

17:30

Amorim: "Ogni progetto ha bisogno di tempo"

Un andamento tra alti e bassi che non fa che alimentare le critiche all'indirizzo della squadra e, in particolare, del suo allenatore: "È normale nei top club, e l'ho capito fin dalla gara contro la Juventus - ha detto Amorim in conferenza -. Io ho un lavoro da fare, il rumore intorno lo lascio alle altre persone. E quando guardo la squadra, vedo che stiamo migliorando. Stiamo controllando di più le partite, stiamo pressando di più, stiamo giocando di più con il pallone e ogni volta creiamo più occasioni. In un top club se non vinci è normale questo genere di cose. Ogni progetto ha bisogno di tempo, ma sappiamo che di questi tempi è impossibile e serve vincere. La mia preoccupazione è fare bene e cercare di vincere". LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.

17:15

Salisburgo-Milan: le probabili formazioni

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Drexler, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Vertesse; Tabakovic. All. Rohl.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. All. Amorim.

Red Bull Arena (Salisburgo)