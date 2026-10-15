Il cammino del Milan di Amorim in Europa League non è iniziato nel migliore dei modi: il tecnico portoghese ha dovuto fare i conti con il proprio passato (da calciatore) a seguito della sconfitta casalinga contro il Benfica per 2-0. I rossoneri sono dunque a caccia della prima vittoria europea, e dovranno dare il tutto per tutto in Austria contro il Salisburgo di Rohl per rimettersi in carreggiata. I padroni di casa hanno esordito con una vittora in casa del Levski grazie alla rete del solito Tabakovic - colui che ha sbattuto fuori l'Italia dai Mondiali con la sua Bosnia - autore finora di 5 gol in stagione, che diventano 10 se si contano anche quelli effettuati durante i playoff di Europa League. La difesa rossonera avrà dunque un compito importante, ovvero quello di contenere il centravanti bosniaco. Il Milan, invece, lì davanti punterà sul talento del giovane Camarda, che farà rifiatare Goncalo Ramos. Buona diretta a tutti!
18:55
10' - Primo tiro per il Milan
Adrien Rabiot effettua il primo tiro per i rossoneri verso la porta del Salisburgo, ma finisce lontana dallo specchio della porta a causa di una deviazione di Camarda.
18:53
6'- Lindstrom ci prova
Jesper Lindstrom calcia verso l'area questa punizione un paio di metri fuori dall'area ma il portiere con ottima scelta di tempo stacca alto e fa sua la sfera.
18:45
Salisburgo-Milan: si comincia!
Inizia il match tra gli austriaci - in maglia blu per le coppe europee - ed i rossoneri alla Red Bull Arena.
18:42
Milan, all-in su Rabiot
Il centrocampista francese è reduce dal gol contro il Sassuolo e anche contro il Salisburgo dirigerà il centrocampo rossonero. Ecco i numeri dell'ex Juventus in stagione:
18:32
Amorim: "Camarda darà il suo contributo"
"Difesa a tre o quattro non cambia molto, dobbiamo giocare la nostra partita e basta. Tomori? Parlo con tutti i giocatori, lui si sta allenando bene, è esperto e pronto a giocare". Su Camarda: "È a suo agio, darà il suo contributo". Queste le parole di Amorim, tecnico del Milan, a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Salisburgo.
18:15
Pavlovic: "Sono molto contento"
"Sono molto contento. Grazie all'allenatore e alla dirigenza, spero che sarà ancora meglio in futuro". Così il difensore del Milan e della nazionale serba, Strahinja Pavlovic, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo, che arriva poche ore dopo il suo rinnovo contrattuale fino al 2031.
18:01
Milan e Salisburgo: il confronto del primo turno
Il Milan è reduce dalla sconfitta a San Siro contro il Benfica, il Salisburgo ha gioito con la vittoria fuori casa contro il Levski. Ecco il confronto delle due compagini nel primo turno di Europa League:
17:48
Salisburgo-Milan: le scelte di Rohl e Amorim
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Cisse, Loftus-Cheek; Camarda. All. Amorim.
17:30
Amorim: "Ogni progetto ha bisogno di tempo"
Un andamento tra alti e bassi che non fa che alimentare le critiche all'indirizzo della squadra e, in particolare, del suo allenatore: "È normale nei top club, e l'ho capito fin dalla gara contro la Juventus - ha detto Amorim in conferenza -. Io ho un lavoro da fare, il rumore intorno lo lascio alle altre persone. E quando guardo la squadra, vedo che stiamo migliorando. Stiamo controllando di più le partite, stiamo pressando di più, stiamo giocando di più con il pallone e ogni volta creiamo più occasioni. In un top club se non vinci è normale questo genere di cose. Ogni progetto ha bisogno di tempo, ma sappiamo che di questi tempi è impossibile e serve vincere. La mia preoccupazione è fare bene e cercare di vincere". LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
17:15
Salisburgo-Milan: le probabili formazioni
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Drexler, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Vertesse; Tabakovic. All. Rohl.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. All. Amorim.
Red Bull Arena (Salisburgo)