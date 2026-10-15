Eurorivali Juve: tris Omonia, ok l'Az con Koop jr, frena la Real Sociedad. Schick show, bene il Lione
I ciprioti vincono 3-0 a Celje, agli olandesi il 'derby' col Beer Sheva, il Royale Union ferma sull'1-1 i baschi. Poker del Leverkusen a Poznan, 3-2 dell'Olympique, privo di Openda, con il Crystal Palace
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google
La seconda giornata del super girone di Europa League non manda messaggi benevoli alla Juventus, con le prossime avversarie degli uomini di Spalletti grandi protagoniste. L'Omonia Nicosia si impone 3-0 a Celje grazie ai gol di Montnor al 16', Tankovic al 59' e Coulibaly all'84', la Real Sociedad pareggia 1-1 ad Heverlee con il Royale Union Saint-Gilloise, mentre va all'AZ Alkmaar il 'derby tra eurorivali dei bianconeri' contro l'Hapoel Beer-Sheva, vinto con il punteggio 2-1 (in gol Koopmeiners jr). Sugli altri campi, nella prima tranche dei match iniziati alle 18.45, il Lione - privo di Openda - supera 3-2 il Crystal Palace, il Bayer Leverkusen travolge 4-0 il Lech a Poznan con doppietta di Schick e il Sunderland vince 2-1 a Leiria con la Torreense, termina invece 1-1 la sfida tra Sparta Praga e Lillestrom.
Tutte le newsEuropa League
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS