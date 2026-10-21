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Bournemouth-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

La squadra rossonera guidata da Amorim è impegnata in Inghilterra per il terzo turno della fase campionato
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Pubblicato il 21.10.2026, 09:27

2 min

BournemouthMilanEuropa League

"Per oltre un'ora è stato il miglior Milan della stagione". Nelle parole di Ruben Amorim dopo la gara contro l'Atalanta c'è la convinzione di aver finalmente imboccato la strada giusta. Sensazione condivisibile alla luce di quello che i rossoneri hanno fatto per due terzi di gara domenica a San Siro, facendo seguito alla prestazione, altrettanto convincente seppur contro un avversario più modesto, contro il Salisburgo in Europa League. Ora il Milan cerca nuove giovedì in Inghilterra, dove lo attende la delicata trasferta contro il Bournemouth nel terzo turno di Europa League, l'incrocio lontano da San Siro più insidioso della prima fase. I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria di Salisburgo, e per farlo Amorim potrebbe effettuare quale cambio rispetto alla formazione che è scesa in campo dal primo minuto nell'ultima sfida di campionato.

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Dove vedere Bournemouth-Milan: diretta tv e streaming

La partita tra Bournemouth e Milan è in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21 e sarà visibile in diretta tv su Sly Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.

 

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Bournemouth-Milan, probabili formazioni

BOURNEMOUTH (4-4-2): Petrovic; Smith, Silva, Diakité, Soler; Tavernier, Cook, Adams, Gannon-Doak; Rodríguez, Evanilson. All. Rose.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cissé; Camarda. All. Amorim.

 

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