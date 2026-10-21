"Juve mostro sacro mondiale": Haise avvisa il Rennes e annuncia un forfait pesantissimo

Il pesante ko contro la Lazio va subito dimenticato: bisogna pensare alla prossima partita. La Juve si prepara a scendere in campo contro il Rennes in Europa League , sfida tutt'altro che scontata e da non prendere sotto gamba. In vista della partita l'allenatore della squadra francese, Franck Haise , è quindi intervenuto in conferenza stampa: " La Juventus è un mostro sacro mondiale . Questo si percepisce anche quando entri qua allo stadio. Poi non tante squadra hanno tre stelle come la Juventus. In Europa si possono incontrare squadre del genere anche se la Juve è abituata a giocare in Champions. Per noi è una grande occasione incontrare una favorita per la vittoria finale come loro ".

Un'assenza pesantissima in attacco: "Non ci sarà"

Contro i bianconeri, però, il Rennes non potrà contare sul suo attaccante migliore. Esteban Lepaul (7 gol in 7 partite di Ligue 1), infatti, si è infortunato e non sarà della partita: "È rimasto a Rennes a curarsi. Non ho le tempistiche precise ma non ci sarà domani".

Il Rennes dovrà quindi fare a meno del suo giocatore migliore ma l'allenatore si è detto ottimista: "Abbiamo una rosa di grande qualità e tutti i giocatori che scenderanno in campo daranno il massimo per aiutare in fase difensiva. Poi faremo del nostro meglio per sostituire nel migliore dei modi Lepaul. La Juventus è una squadra molto forte con due attaccanti di grandi livello e qualità. Domani servirà una prestazione di squadra".