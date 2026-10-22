Europa LEAGUE

giovedì 22 ottobre 2026

Vitality Stadium

BournemouthBournemouth
MilanMilan

1 - 0

17' 1° tempo

  • J. Kluivert , (Rig.), 8'

Europa LEAGUE

giovedì 22 ottobre 2026

Vitality Stadium

Arbitro Vasilis Fotias

Arbitro Vasilis Fotias

Bournemouth-Milan, diretta Europa League risultato in tempo reale: cambia subito il punteggio

I rossoneri fanno visita agli inglesi nella terza giornata della fase campionato. Senza Ramos, il tecnico portoghese ridisegna l'attacco
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Pubblicato il 22.10.2026, 19:30 (Aggiornato il 22.10.2026, 21:16)

5 min

liveblogBournemouthMilan

Reduce dal successo in campionato con l'Atalanta, il Milan torna a concentrarsi sull'Europa League. Dopo Salisburgo arriva un'altra trasferta, contro un Bournemouth a punteggio pieno. Segui la diretta dell'incontro sul nostro sito.

21:16

15' - Ci prova Christie

Il capitano del Bournemouth calcia dal limite dell'area col sinistro, Maignan risponde in due tempi. Rossoneri in difficoltà in questo primo quarto d'ora.

21:08

8' - Kluivert! Vantaggio Bournemouth

L'ex Roma spiazza Maignan dal dischetto con assoluta freddezza e porta in vantaggio i suoi. Milan costretto a rincorrere.

21:07

6' - Rigore per il Bournemouth!

La deviazione di De Winter è avvenuta con la mano, l'arbitro assegna il penalty agli inglesi dopo aver rivisto l'intervento al var. Dal dischetto è pronto Kluivert.

21:06

5' - Bournemouth subito a un passo dal vantaggio

Cross dalla destra, colpo di testa di Evanilson, deviato da De Winter con la palla che sfiora il palo.

21:01

1' - Si parte sotto il diluvio

Comincia Bournemouth-Milan. Calcio d'inizio battuto dalla squadra di Amorim sotto la pioggia battente del Vitality Stadium.

21:00

Fischio d'inizio

 

20:57

Squadre in campo

Si dispongono i giocatori sotto le note dell'inno dell'Europa League. Tra poco il fischio d'inizio di Bournemouth-Milan.

20:47

Chance per Di Gregorio

Il portiere del Bournemouth, arrivato in estate dalla Juventus, giocherà titolare stasera. La sua unica presenza dal primo minuto in questa stagione era avvenuta in Coppa di Lega contro il Lincoln lo scorso 8 settembre.

20:37

Preview del match

 

20:30

Amorim: "Ecco perché ho scelto Cisse e non Camarda"

"Non posso schierare lo stesso 11 ogni partita. Abbiamo 4 partite in 10 giorni, è necessario cambiare considerando anche gli infortuni. Cercheremo il giusto equilibrio per vincere. Cisse prima punta? Ha le caratteristiche giuste per questa partita, per i loro difensori non sarà facile marcarlo, è giovane con tanti margini di crescita, oggi compie 20 anni e ho grande fiducia in lui. Perché non Camarda dall'inizio? Hanno caratteristiche diverse, ho considerando le caratteristiche dei difensori, Cisse ha già giocato in quel ruolo nell'Under 21". Così Ruben Amorim a Sky Sport nel prepartita.

20:25

Il bilancio del Milan contro le inglesi

Il Milan ha ottenuto 13 vittorie, 13 pareggi e 19 sconfitte nelle sfide europee contro squadre inglesi. L'ultimo precedente fu in casa del Newcastle il 13 dicembre 2023 nella fase a gironi di Champions League: i rossoneri all'epoca allenati da Pioli vinsero 2-1.

20:10

I due volti del Bournemouth

La squadra di Rose ha vinto una sola partita in campionato, peraltro nella scorsa giornata contro il Sunderland, a fronte di 3 pareggi e altrettante sconfitte. In Europa la musica è ben diversa: due vittorie su due con Real Sociedad e Sturm Graz.

19:55

Opta facts

 

19:51

Le formazioni ufficiali

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, Antonio Silva, Truffert; Christie, Adams; Gannon-Doak, Kluivert, Tavernier; Evanilson. Allenatore: Rose.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Musah; Moreira, Loftus-Cheek, Hutchinson; Cisse. Allenatore: Amorim.

19:45

Il momento rossonero

Il Milan viene da due vittorie consecutive: lo 0-4 di Salisburgo in Europa League e il 3-2 con l'Atalanta in campionato. Nella League Phase si trova a quota 3 punti dopo aver perso all'esordio 2-0 a San Siro col Benfica.

19:30

Gli assenti in casa Milan

Amorim non potrà contare su Ramos e Chukwueze. Il primo ha accusato un affaticamento al polpaccio, il secondo un problema all'anca. Gli altri indisponibili sono Gabbia e Saelemaekers, mentre Filippo Terracciano è squalificato.

Bournemouth - Vitality Stadium

 

 

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