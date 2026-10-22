La deviazione di De Winter è avvenuta con la mano, l'arbitro assegna il penalty agli inglesi dopo aver rivisto l'intervento al var. Dal dischetto è pronto Kluivert .

20:30

Amorim: "Ecco perché ho scelto Cisse e non Camarda"

"Non posso schierare lo stesso 11 ogni partita. Abbiamo 4 partite in 10 giorni, è necessario cambiare considerando anche gli infortuni. Cercheremo il giusto equilibrio per vincere. Cisse prima punta? Ha le caratteristiche giuste per questa partita, per i loro difensori non sarà facile marcarlo, è giovane con tanti margini di crescita, oggi compie 20 anni e ho grande fiducia in lui. Perché non Camarda dall'inizio? Hanno caratteristiche diverse, ho considerando le caratteristiche dei difensori, Cisse ha già giocato in quel ruolo nell'Under 21". Così Ruben Amorim a Sky Sport nel prepartita.

20:25

Il bilancio del Milan contro le inglesi

Il Milan ha ottenuto 13 vittorie, 13 pareggi e 19 sconfitte nelle sfide europee contro squadre inglesi. L'ultimo precedente fu in casa del Newcastle il 13 dicembre 2023 nella fase a gironi di Champions League: i rossoneri all'epoca allenati da Pioli vinsero 2-1.

20:10

I due volti del Bournemouth

La squadra di Rose ha vinto una sola partita in campionato, peraltro nella scorsa giornata contro il Sunderland, a fronte di 3 pareggi e altrettante sconfitte. In Europa la musica è ben diversa: due vittorie su due con Real Sociedad e Sturm Graz.

19:55

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