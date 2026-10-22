Reduce dal successo in campionato con l'Atalanta, il Milan torna a concentrarsi sull'Europa League. Dopo Salisburgo arriva un'altra trasferta, contro un Bournemouth a punteggio pieno. Segui la diretta dell'incontro sul nostro sito.
21:16
15' - Ci prova Christie
Il capitano del Bournemouth calcia dal limite dell'area col sinistro, Maignan risponde in due tempi. Rossoneri in difficoltà in questo primo quarto d'ora.
21:08
8' - Kluivert! Vantaggio Bournemouth
L'ex Roma spiazza Maignan dal dischetto con assoluta freddezza e porta in vantaggio i suoi. Milan costretto a rincorrere.
21:07
6' - Rigore per il Bournemouth!
La deviazione di De Winter è avvenuta con la mano, l'arbitro assegna il penalty agli inglesi dopo aver rivisto l'intervento al var. Dal dischetto è pronto Kluivert.
21:06
5' - Bournemouth subito a un passo dal vantaggio
Cross dalla destra, colpo di testa di Evanilson, deviato da De Winter con la palla che sfiora il palo.
21:01
1' - Si parte sotto il diluvio
Comincia Bournemouth-Milan. Calcio d'inizio battuto dalla squadra di Amorim sotto la pioggia battente del Vitality Stadium.
21:00
Fischio d'inizio
20:57
Squadre in campo
Si dispongono i giocatori sotto le note dell'inno dell'Europa League. Tra poco il fischio d'inizio di Bournemouth-Milan.
20:47
Chance per Di Gregorio
Il portiere del Bournemouth, arrivato in estate dalla Juventus, giocherà titolare stasera. La sua unica presenza dal primo minuto in questa stagione era avvenuta in Coppa di Lega contro il Lincoln lo scorso 8 settembre.
20:37
Preview del match
20:30
Amorim: "Ecco perché ho scelto Cisse e non Camarda"
"Non posso schierare lo stesso 11 ogni partita. Abbiamo 4 partite in 10 giorni, è necessario cambiare considerando anche gli infortuni. Cercheremo il giusto equilibrio per vincere. Cisse prima punta? Ha le caratteristiche giuste per questa partita, per i loro difensori non sarà facile marcarlo, è giovane con tanti margini di crescita, oggi compie 20 anni e ho grande fiducia in lui. Perché non Camarda dall'inizio? Hanno caratteristiche diverse, ho considerando le caratteristiche dei difensori, Cisse ha già giocato in quel ruolo nell'Under 21". Così Ruben Amorim a Sky Sport nel prepartita.
20:25
Il bilancio del Milan contro le inglesi
Il Milan ha ottenuto 13 vittorie, 13 pareggi e 19 sconfitte nelle sfide europee contro squadre inglesi. L'ultimo precedente fu in casa del Newcastle il 13 dicembre 2023 nella fase a gironi di Champions League: i rossoneri all'epoca allenati da Pioli vinsero 2-1.
20:10
I due volti del Bournemouth
La squadra di Rose ha vinto una sola partita in campionato, peraltro nella scorsa giornata contro il Sunderland, a fronte di 3 pareggi e altrettante sconfitte. In Europa la musica è ben diversa: due vittorie su due con Real Sociedad e Sturm Graz.
19:55
Opta facts
19:51
Le formazioni ufficiali
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, Antonio Silva, Truffert; Christie, Adams; Gannon-Doak, Kluivert, Tavernier; Evanilson. Allenatore: Rose.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Musah; Moreira, Loftus-Cheek, Hutchinson; Cisse. Allenatore: Amorim.
19:45
Il momento rossonero
Il Milan viene da due vittorie consecutive: lo 0-4 di Salisburgo in Europa League e il 3-2 con l'Atalanta in campionato. Nella League Phase si trova a quota 3 punti dopo aver perso all'esordio 2-0 a San Siro col Benfica.
19:30
Gli assenti in casa Milan
Amorim non potrà contare su Ramose Chukwueze. Il primo ha accusato un affaticamento al polpaccio, il secondo un problema all'anca. Gli altri indisponibili sono Gabbia e Saelemaekers, mentre Filippo Terracciano è squalificato.
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