Eurorivali Juventus, show di Az Alkmaar e Ferencvaros. Travolto l’Hapoel Be’er Sheva

La terza giornata della fase campionato di Europa League regala gol, conferme e qualche sorpresa. Tra i risultati della serata spiccano quelli di alcune delle prossime avversarie della Juventus , che in vista dei prossimi impegni europei avrà più di un motivo per tenere d’occhio le loro prestazioni.

AZ e Ferencváros, segnali forti

Il messaggio più chiaro arriva dall’AZ Alkmaar, che i bianconeri affronteranno in trasferta. Gli olandesi hanno travolto 4-0 l’Ararat-Armenia in casa degli armeni. Prova di forza anche per il Ferencváros, altra rivale della Juve in trasferta: gli ungheresi hanno superato 4-1 il Torreense, mostrando un attacco in grande forma. Notte da incubo, invece, per l’Hapoel Be’er Sheva, travolto 4-0 dall’Union Saint-Gilloise. A proposito di avversarie già incontrate dai bianconeri, invece, il NEC Nijmegen, battuto 5-0 dalla Juve all’esordio, si è rifatto con un pirotecnico 4-2 sul campo della Dinamo Zagabria.

Le altre partite

La sorpresa della serata arriva dall’Austria, dove lo Sturm Graz ha battuto 1-0 il Marsiglia, uno dei club inseriti in prima fascia. Successo esterno senza problemi per il Bayer Leverkusen, che si è imposto 2-0 sul campo dell’OFI Creta. Si è chiusa invece in parità la sfida tra Lech Poznań e Sunderland, terminata 1-1.

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