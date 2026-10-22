Eurorivali Juventus, show di Az Alkmaar e Ferencvaros. Travolto l’Hapoel Be’er Sheva
La terza giornata della fase campionato di Europa League regala gol, conferme e qualche sorpresa. Tra i risultati della serata spiccano quelli di alcune delle prossime avversarie della Juventus, che in vista dei prossimi impegni europei avrà più di un motivo per tenere d’occhio le loro prestazioni.
AZ e Ferencváros, segnali forti
Il messaggio più chiaro arriva dall’AZ Alkmaar, che i bianconeri affronteranno in trasferta. Gli olandesi hanno travolto 4-0 l’Ararat-Armenia in casa degli armeni. Prova di forza anche per il Ferencváros, altra rivale della Juve in trasferta: gli ungheresi hanno superato 4-1 il Torreense, mostrando un attacco in grande forma. Notte da incubo, invece, per l’Hapoel Be’er Sheva, travolto 4-0 dall’Union Saint-Gilloise. A proposito di avversarie già incontrate dai bianconeri, invece, il NEC Nijmegen, battuto 5-0 dalla Juve all’esordio, si è rifatto con un pirotecnico 4-2 sul campo della Dinamo Zagabria.
Le altre partite
La sorpresa della serata arriva dall’Austria, dove lo Sturm Graz ha battuto 1-0 il Marsiglia, uno dei club inseriti in prima fascia. Successo esterno senza problemi per il Bayer Leverkusen, che si è imposto 2-0 sul campo dell’OFI Creta. Si è chiusa invece in parità la sfida tra Lech Poznań e Sunderland, terminata 1-1.
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