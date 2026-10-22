"Rammarico, potevamo battere la Juve": Camara spavaldo, le parole del Rennes

"Sono orgoglioso della prestazione, della qualità che abbiamo mostrato, del nostro atteggiamento e del nostro carattere. Sono molto soddisfatto di questo punto, perché la partita avrebbe potuto finire in entrambi i modi; una sconfitta sarebbe stata una vera delusione, visto tutto ciò che i giocatori hanno messo in campo. Siamo rimasti lucidi dopo aver subito un gol a inizio gara, abbiamo preso l'iniziativa e abbiamo continuato a giocare anche sotto pressione. E' stato un aspetto importante". Questa l'analisi del tecnico del Rennes, Franck Haise , dopo il 2-2 in casa della Juventus .

Haise soddisfatto

Soddisfatto l'allenatore dei francesi che elogia i suoi ragazzi. "Mahamadou Nagida ha disputato un'ottima partita, ma vorrei sottolineare anche la prova collettiva - le sue parole riportate dal sito della Uefa -. Abbiamo fatto dei passi avanti con la difesa a tre e i giocatori schierati nel reparto arretrato sono stati molto bravi. Abbiamo cambiato modulo perché eravamo troppo vulnerabili in fase difensiva e concedevamo troppe occasioni agli avversari. Quella di oggi è stata una prestazione incoraggiante, anche se dovremo confermare questi progressi in futuro".

Camara: "C'è rammarico"

"Abbiamo conquistato un buon punto. Nel primo tempo abbiamo mostrato di cosa siamo capaci, mentre loro sono stati bravi nel secondo. C'è un po' di rammarico perché avremmo potuto vincere la partita, ma resta comunque un buon punto. Possiamo essere orgogliosi della nostra prestazione". Così invece il centrocampista del Rennes, Mahdi Camara, ai microfoni di Canal+ dopo il 2-2 in casa della Juventus.

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