Flop De Ketelaere, Bellanova ci prova: pagelle Ajax-Atalanta
Seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta. Contro l'Ajax i nerazzurri perdono 2-0, decisivi i gol nel finale di Arokodare e Ouazane. Passo falso per gli orobici nella seconda giornata della league phase di Conference, una gara complicata in cui i lancieri hanno avuto la meglio sia nel possesso palla che nelle occasioni costruite: Sarri non è in discussione e la società continuerà sulla stessa strada, ma domenica pomeriggio col Frosinone serviranno risposte concrete.
Pagelle Ajax
Ter Stegen ng Inoperoso per quasi tutta la partita, si limita al sindacale.
Rosa 6.5 Primo tempo attento, cresce nella ripresa insidiando anche Carnesecchi.
Bouwman 6.5 Attento al centro della difesa, concede molto poco.
Baas 6.5 Come il compagno di reparto, copre bene gli spazi.
Wijndal 6.5 Diligente nelle retrovie, avanza quando ha campo.
Mokio 7 Attivo dalla cintola in su, pericoloso quando calcia.
Amrabat 6.5 Pulito e ordinato in mediana, perde pochi palloni.
Klaassen 6 Un po’ nervoso a tratti, si guadagna la pagnotta. Tsygankov (17’ st) 6 Porta freschezza.
Brandt 7 Sempre presente nella manovra offensiva dell’Ajax, dà sempre la palla giusta. Janse (46’ st) ng.
Gloukh 6 Un paio di tentativi verso Carnesecchi. Ouazane (17’ st) 6.5 17 anni, chiude il match col 2-0.
Marcos Leonardo 5.5 Fallisce un rigore in movimento al 31’, nel complesso è poco brillante. Arokodare (21’ st) 6.5 Prima grazia l’Atalanta, poi la punisce.
All. Michel 7 La sua squadra fa possesso, crea trame interessanti, la vince nel finale.
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