Flop De Ketelaere, Bellanova ci prova: pagelle Ajax-Atalanta

Seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta. Contro l'Ajax i nerazzurri perdono 2-0, decisivi i gol nel finale di Arokodare e Ouazane. Passo falso per gli orobici nella seconda giornata della league phase di Conference, una gara complicata in cui i lancieri hanno avuto la meglio sia nel possesso palla che nelle occasioni costruite: Sarri non è in discussione e la società continuerà sulla stessa strada, ma domenica pomeriggio col Frosinone serviranno risposte concrete.