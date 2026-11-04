Milan-Ferencvaros: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

MILANO - Rinfrancato dal bel successo per 3-1 nel derby contro l'Inter, il Milan è chiamato a raddrizzare la situazione in classifica anche in Europa League dove giovedì 5 novembre alle ore 18.45 ospita al Meazza il Ferencvaros nel quarto turno della fase campionato. I rossoneri fin qui hanno conquistato appena tre punti, frutto del netto 4-0 in trasferta contro il Red Bull Salisburgo. Malissimo, invece, all'esordio davanti ai propri tifosi dove è arrivata la sconfitta contro il Benfica (0-2) e nell'ultima uscita in Inghilterra contro il Bournemouth (3-0). Vincere contro gli ungheresi, dunque, sarà fondamentale per rimettersi in carreggiata e cercare di centrare la qualificazione almeno ai playoff. Sono invece a punteggio pieno gli avversari che dopo aver conquistato l'accesso alla League Phase attraverso gli spareggi hanno battuto 3-1 il Celtic a Glasgow e Viktoria Plzen (2-1) e Torreense (4-1) tra le mura amiche. Il Diavolo di Ruben Amorim, dunque, dovrà fare grande attenzione.