Milan-Ferencvaros: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'Europa League
MILANO - Rinfrancato dal bel successo per 3-1 nel derby contro l'Inter, il Milan è chiamato a raddrizzare la situazione in classifica anche in Europa League dove giovedì 5 novembre alle ore 18.45 ospita al Meazza il Ferencvaros nel quarto turno della fase campionato. I rossoneri fin qui hanno conquistato appena tre punti, frutto del netto 4-0 in trasferta contro il Red Bull Salisburgo. Malissimo, invece, all'esordio davanti ai propri tifosi dove è arrivata la sconfitta contro il Benfica (0-2) e nell'ultima uscita in Inghilterra contro il Bournemouth (3-0). Vincere contro gli ungheresi, dunque, sarà fondamentale per rimettersi in carreggiata e cercare di centrare la qualificazione almeno ai playoff. Sono invece a punteggio pieno gli avversari che dopo aver conquistato l'accesso alla League Phase attraverso gli spareggi hanno battuto 3-1 il Celtic a Glasgow e Viktoria Plzen (2-1) e Torreense (4-1) tra le mura amiche. Il Diavolo di Ruben Amorim, dunque, dovrà fare grande attenzione.
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Milan-Ferencvaros: diretta tv e streaming
Milan-Ferencvaros, gara valida per il quarto turno della fase campionato di Europa League, è in programma giovedì 5 novembre alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Milan-Ferencvaros
MILAN (4-2-3-1): Torriani; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Comotto; Hutchinson, Camarda, Cisse. Allenatore: Amorim.
FERENCVAROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O'Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. Allenatore: Borbély.
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