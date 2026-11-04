AZ-Juve, sfida tra... Koopmeiners. Peer: "C'è una cosa per cui Teun viene elogiato nel suo club"
L'AZ Alkmaar si prepara alla sfida contro la Juventus. Gli olandesi domani sera ospiteranno la squadra di Luciano Spalletti nel quarto turno di Europa League. Una gara particolarmente sentita per Peer Koopmeiners, che sfiderà suo fratello Teun. Ed è proprio Peer ad aver presentato, insieme al tecnico Leeroy Echteld, la partita di domani nella consueta conferenza stampa della vigilia.
AZ-Juve, parla Echteld
L'allenatore Leeroy Echteld, tra i vari argomenti toccati in conferenza, ha parlato ovviamente dei fratelli Koopmeiners. Per Teun si tratta di un ritorno, avendo trascorso ad Alkmaar gli anni dal 2009 al 2021 tra giovanili e prima squadra. Ed Echteld conosce bene entrambi i ragazzi, avendoli seguiti durante il loro percorso nel settore giovanile dell'AZ: "Sono due bravi ragazzi, dotati di grande talento, ed è fantastico che abbiano l'opportunità di affrontarsi in questa partita." Secondo il tecnico, esistono certamente delle differenze tra i due: "Peer è sempre un po' più serio. E poi, naturalmente, c'è una differenza sostanziale: Peer è destro, mentre Teun è mancino".
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