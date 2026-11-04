AZ-Juve, sfida tra... Koopmeiners. Peer: "C'è una cosa per cui Teun viene elogiato nel suo club"

AZ-Juve, parla Echteld

L'allenatore Leeroy Echteld, tra i vari argomenti toccati in conferenza, ha parlato ovviamente dei fratelli Koopmeiners. Per Teun si tratta di un ritorno, avendo trascorso ad Alkmaar gli anni dal 2009 al 2021 tra giovanili e prima squadra. Ed Echteld conosce bene entrambi i ragazzi, avendoli seguiti durante il loro percorso nel settore giovanile dell'AZ: "Sono due bravi ragazzi, dotati di grande talento, ed è fantastico che abbiano l'opportunità di affrontarsi in questa partita." Secondo il tecnico, esistono certamente delle differenze tra i due: "Peer è sempre un po' più serio. E poi, naturalmente, c'è una differenza sostanziale: Peer è destro, mentre Teun è mancino".