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Milan-Ferencvaros, diretta Europa League: formazioni e risultato in tempo reale. Amorim a caccia della vittoria

La squadra rossonera affronta in casa la compagine ungherese nel match valido per la quarta giornata della prima fase della competizione europea
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Pubblicato il 05.11.2026, 16:30 (Aggiornato il 05.11.2026, 17:15)

1 min

MilanferencvarosEuropa League

Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan si rituffa in Europa League. I rossoneri vengono dal pesante ko di Bournemouth e oggi affrontano il Ferencvaros a punteggio pieno. La formazione di Amorim ha fin qui conquistato solamente tre punti, arrivati in trasferta sul campo del Salisburgo. Segui con noi la diretta del match.

17:15

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Gonçalo Ramos, Cisse. Allenatore: Amorim. A disposizione: Bouyer, Pittarella, Estupinan, Gila, Vladimirov, Modric, Moreira, Comotto, Pulisic, Camarda

FERENCVAROS (4-2-3-1): Varga; Kaján, Gómez, Zohoré, O'Dowda; A. Nagy, Madarász; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. Allenatore: Borbély. A disposizione: Ori, Dibusz, Raemakers, Cadu, Osvath, Maiga, Rommens, Bero, Corbu, Bagi, Levi, Joseph

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