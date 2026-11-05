Il Bournemouth di Michele Di Gregorio , schierato titolare per la quarta volta in stagione, la seconda consecutiva in Europa League dopo il tris inflitto al Milan due settimane fa, si impone 3-1 in rimonta a Praga contro lo Sparta , in dieci uomini dal 37' per l'espulsione di Guddal. La formazione inglese sbaglia un rigore con Cook alla mezz'ora, poi va sotto cinque minuti più tardi col gol di Singhateh. Nella ripresa, complice la superiorità numerica, emerge la differenza di tasso tecnico in campo e prima Adams al 57', poi Evanilson a nove minuti dal termine, e infine Rayan al 90' , firmano il sorpasso che permette agli uomini di Rose di restare a punteggio pieno dopo quattro turni del super girone.

Gli altri match

In campo nella prima tranche di partite di Europa League anche l'Olympique Lione, privo di Openda per infortunio: i francesi impattano 1-1 nei Paesi Baschi con la Real Sociedad, avversaria della Juventus il prossimo 28 gennaio: Tolisso al 54' salva gli ospiti dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Oskarsson al 28'. L'Anderlecht batte 3-0 il Salisburgo e il Nijmegen 3-1 l'Omonia Nicosia, mentre si impongono di misura il Levski Sofia con lo Jagiellonia e il Viktoria Plzen in casa del Lillestrom. Chiude il quadro il pareggio per 1-1 tra Crystal Palace e Hoffenheim.

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