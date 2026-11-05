Milan ko, Amorim abbattuto: "Difficile dire qualcosa. Non ti puoi presentare in campo così"

"Non c'è spiegazione, non c'è niente che io possa dire. Non ricordo un altro primo tempo così. Si tratta di ambizione e concentrazione, abbiamo perso palloni stupidi. Non eravamo pronti per giocare a calcio questa sera. Difficile dire qualcosa. Semplicemente non eravamo pronti a giocare a calcio questa sera. Non siamo stati pronti a passare dal derby ad un'altra competizione. Non ti puoi presentare in campo così. Io per primo non ho fatto qualcosa che abbia permesso alla squadra di scendere in campo". Lo ha detto Amorim , tecnico del Milan , ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga in Europa League contro il Ferencvaros .

Amorim: "Non ci sono scuse"

L'allenatore rossonero ha poi spiegato: "Pensare di essere competitivi su due fronti non è possibile. Dobbiamo lavorare sul nostro modo di vedere il calcio. Questa sera non c'è scusa. Forse ho sbagliato qualcosa in questi due giorni, ma non a livello mentale. Vedo la squadra da un po' di tempo, anche lo scorso anno hanno avuto qualche problema analogo. Dobbiamo provare qualcosa. Non siamo stati pronti e coraggiosi ad avere un atteggiamento che se non vinco devo fare di tutto per rimontare. Tutti devono allenarsi come Pavlovic, sarebbe pronto a morire in allenamento. Chi non parte titolare a volte ha delle difficoltà, ma in campo c'erano giocatori per vincere questa partita". Infine, Amorim ha concluso: "Dobbiamo risolvere. Non possiamo dire che non possiamo fare niente. Dovevamo fare cose fatte meglio. Abbiamo lasciato troppe opportunità, i dettagli cambiano tutto e determinano la forza di una squadra. Devo pensare al campionato e vogliamo fare bene anche in Europa League, ma dobbiamo essere più preparati facendo anche le rotazioni. Dobbiamo capire che giochiamo ogni tre giorni, ora non siamo pronti. Dobbiamo capire questo, ma non mollerà. Abbiamo 3 punti, ma fino a che non sarà finita andremo a lottare in tutte le competizioni".