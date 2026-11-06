Torriani rovina tutto, Jashari in sofferenza. Ramos, altra serata nera. Le pagelle di Milan-Ferencvaros
MILANO - Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria nel derby contro l'Inter che il Milan si ritrova a fare i conti con un'Europa League che ora si fa sempre più complicata. I rossoneri, infatti, sono caduti 2-0 in casa contro gli ungheresi del Ferencvaros, a punteggio pieno dopo quattro gare. A decidere l'incontro la doppietta nella ripresa di Joseph che condanna Ruben Amorim alla terza sconfitta dopo quelle incassate contro Benfica (0-2) e Bournemouth (3-0). Il Diavolo richia seriamente di essere eliminato: le prossime sfide saranno dunque determinanti.
Pagelle Milan
Torriani 4.5 Prima da titolare, è attento su Joseph nel primo tempo, poi però rovina tutto con lo sciagurato stop sbagliato che porta allo 0-1.
Terracciano 5 Qualche disimpegno errato, poca aggressività: quando sbaglia San Siro non lo perdona.
De Winter 4 Joseph è un cliente scomodo e lo mette sempre in difficoltà. Il retropassaggio da cui nasce l’errore di Torriani, è da matita rossa, male anche sullo 0-2.
Diawara 5.5 Bene col pallone fra i piedi, ma pure lui soffre Joseph.
Gila (1’ st) 5 Subentra da centrale e alcune letture non sono perfette, così Amorim lo riporta a destra, ma sbaglia anche lì.
Bartesaghi 5.5 Meglio quando può avanzare, ma lo fa poco.
Camarda (23’ st) 5.5 Ha voglia di fare, però non è preciso.
Hutchinson 6 All’inizio gironzola per il campo per provare a entrare nel gioco. Nella ripresa ha subito due chance, ma calcia a lato: è però “vivo” fino alla fine, il più attivo.
Jashari 4.5 Prima frazione di sofferenza, subisce il pressing avversario e perde diversi palloni.
Modric (18’ st) 5.5 Questa volta non riesce a risollevare la squadra.
Musah 5.5 Meno errori dello svizzero, i piedi però rimangono quelli...
Moreira (1’ st) 5.5 Tanto furore, poca concretezza.
Cisse 5 Fresco di convocazione in nazionale maggiore, non è nella sua miglior serata. Nel primo tempo sbaglia tanto - compresa l’unica nitida occasione rossonera - e Amorim lo "cazzia" più volte.
Pulisic (1’ st) 5.5 Come Moreira, non riesce a cambiare l’inerzia del match.
Rabiot 5 Capitano, con merito, parte da trequartista, ma così è tagliato fuori dal gioco. Nel secondo tempo si abbassa a centrocampo, ma la sostanza non cambia.
Gonçalo Ramos 4.5 Sette palloni toccati nel primo tempo, meno di quelli giocati di piede dal portiere ungherese (9): male. Parte meglio nella ripresa, ma si spegne dopo cinque minuti.
All. Amorim 4.5 Più che le scelte - perché i titolari entrano sullo 0-1 - è l'atteggiamento della squadra che colpisce. Dopo il bel derby, prestazione mentale allarmante.
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