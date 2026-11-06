Torriani rovina tutto, Jashari in sofferenza. Ramos, altra serata nera. Le pagelle di Milan-Ferencvaros

MILANO - Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria nel derby contro l'Inter che il Milan si ritrova a fare i conti con un'Europa League che ora si fa sempre più complicata. I rossoneri, infatti, sono caduti 2-0 in casa contro gli ungheresi del Ferencvaros, a punteggio pieno dopo quattro gare. A decidere l'incontro la doppietta nella ripresa di Joseph che condanna Ruben Amorim alla terza sconfitta dopo quelle incassate contro Benfica (0-2) e Bournemouth (3-0). Il Diavolo richia seriamente di essere eliminato: le prossime sfide saranno dunque determinanti.